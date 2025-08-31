川普對等關稅判違法 美國16%平均稅率...可能砍半

聯邦巡迴上訴法院判決川普大部分關稅措施違法，逾越IEEPA授予的權限；假如川普最後落敗，可能導致現為16.3%的美國平均有效關稅稅率至少砍半。不過，川普或許還可動用其他選項讓關稅改道。

若川普最後敗訴，大部分關稅將遭推翻，美國政府可能被迫將數百億美元關稅稅款退還進口商。屆時，川普可能訴諸其他工具，但都難以完全取代IEEPA的彈性。這些選項和侷限性如下：

301條款需啟動對特定國家的調查。例如，美國貿易代表署7月針對巴西經濟措施展開301調查，一旦定案可能取代目前依據IEEPA決定對巴西徵收的關稅。

122條款允許課徵稅率以15%為上限，且最長期限為150天。但可能當作301條款調查期間的過渡期關稅法源。

338條款或許彈性最大，且包含50%關稅上限，但現代史上未嘗試過。

1962年貿易擴張法232條款，可用來對「危及國安」的進口加徵關稅，川普或許會改用此條款做為「芬太尼關稅」的法律依據。232條款需啟動調查，影響遍及所有進口，不只是個別國家。