川普對等關稅判違法 總統嗆上訴到底...美國一定贏

經濟日報
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

在美國上訴法院判決絕大多數的川普2.0關稅違法後，川普隨即在自家社群平台Truth Social貼文痛批，他說「所有關稅依然有效！今天一個高度黨派色彩的上訴法院，錯誤地宣稱我們的關稅應取消，但他們清楚，美國最終一定會勝利。」

川普警告，若真的取消，將削弱美國經濟，「這會是一場徹底的災難」。川普強調，美國不能再容忍巨額貿易逆差及不公平貿易壁壘，關稅是保護美國製造與勞工的最佳工具，承諾會「上訴到底」。白宮隨後發布聲明，強調川普「合法行使國會賦予的關稅權力」，是為了守護國家與經濟安全，並表態「總統的關稅仍然有效，我們期待最終勝利。」

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，川普關稅顯然違法，但得知上訴法院這麼判仍令人驚喜，顯示美國法治還一息尚存。

克魯曼指出，上訴法院其實並未直言關稅本身違法，違法的是川普用來加徵關稅的程序--宣稱經濟緊急狀態，然後繞過國會，逕自訂定關稅稅率，遑論透過立法程序。

克魯曼也對川普發文評論，取消違法加徵的關稅，只是讓美國重返川普宣布「解放日關稅」的前一天罷了。

