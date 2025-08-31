川普對等關稅法院判違法 將給予寬限期至10月14日 汽車、鋼鋁類不受影響

美國聯邦巡迴上訴法院29日判定，川普的對等關稅等大部分關稅政策違法，認為川普發動貿易戰援引的國際緊急經濟權力法（IEEPA），並未授與用行政命令便能課徵關稅的權力，但給予寬限期，讓這些關稅措施可維持到10月14日，川普政府可上訴至最高法院。

聯邦巡迴上訴法院這項裁決以7比4通過，支持下級法院做出的原本判決。多數法官認為，川普已逾越IEEPA賦予的權限。因此，仰賴該法實施的10%基準關稅，以及對等關稅，乃至對中加墨課徵的芬太尼關稅等一系列額外關稅，都被認定違法。至於汽車、鋼鋁等關稅，是根據別的法源，未受影響。

美國憲法規定國會才擁有向他國課徵關稅的權力。川普則援引1977年的IEEPA，宣稱美國對外貿易逆差已構成緊急狀態，因此總統有權制定關稅政策。

美國有效稅率可能的變化

華爾街日報指出，這項上訴法院的裁定是川普關稅政策到目前所受的最沉重打擊，因為對等關稅是他這次重回白宮的標誌性政策之一。

美國Axios新聞網另指出，川普已與包括歐盟、日本在內的主要貿易夥伴達成貿易協議，如今達成貿易協議的基礎在美國國內先後被兩級法院認定不合法，影響性值得觀察。

由於美國與許多國家的協議細節尚待敲定，聯邦上訴法院29日的判決，可能給各國不同的考量空間與籌碼，思考當前是否值得繼續與川普團隊談判。

美國政府接下來可能尋求最高法院的審理，也可能選擇先讓國際貿易法院重新審理此案。

美國財政部長貝森特等三位內閣官員在川普政府29日提交給華府聯邦巡迴上訴法院的聲明表示，判定川普的全球性關稅違法，將嚴重傷害美國外交政策。貝森特警告，此舉恐造成「危險的外交難堪」。

貝森特和商務部長盧特尼克、國務卿魯比歐的聲明，意在支持一項請求，即任何不利川普政府的判決都應立即暫緩，直到聯邦最高法院作出最終判定。盧特尼克說，若不如此，將帶來具毀滅性的嚴重後果。

前述三人說，若判決川普的全球性關稅無效，將讓數個月來美國和歐盟、日本、南韓等國的貿易談判成果泡湯。貝森特說，川普迅速實施關稅的能力，已阻止其他國家採取相應回應，若中止川普關稅效力，將使美國面臨遭他國報復的風險。



