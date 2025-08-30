看不下去？法院再判川普違法「緊急」徵關稅 克魯曼嗆：自食惡果

美國上訴法院29日判決，絕大多數的川普2.0關稅違法，支持國際貿易法院（CIT）原先的判決。這對恣意對貿易夥伴加徵高關稅的美國總統川普而言，顯然是一大打擊。

針對這項最新發展，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，川普關稅顯然違法，但得知上訴法院這麼判仍令人驚喜，顯示美國法治還一息尚存。

克魯曼指出，上訴法院其實並未直言關稅本身違法，違法的是川普用來加徵關稅的程序--宣稱經濟緊急狀態，然後繞過國會，逕自訂定關稅稅率，遑論透過立法程序。假如川普想通過一項關稅法案，就該依循正規程序走，像「大而美」稅務與支出法案那般通過國會（「大而美」是糟糕的政策但合法）。

川普只宣稱「我是關稅俠，這是我要徵的關稅」，當然於法無據。

美國「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）賦予總統很大的空間，在經濟陷入緊急情況時訂定關稅。但川普總是誇口美國經濟好得不得了，景氣繁榮且無通膨，凡是唱衰美國經濟的都是假新聞。那麼，經濟現況怎麼可能既「繁榮」，又「緊急」得需要採取激烈的關稅手段？

得知上訴法院判決後，川普在TruthSocial平台發文說：「所有關稅仍有效！今天，黨派色彩濃厚的上訴法院誤稱，我們的關稅應予解除，但美國終究會勝利。如果這些關稅真的撤除，對我國將完全是一場災難。會使我們的財政羸弱，但我們必須強壯。美國將不再容忍巨額貿易逆差，以及其他國家、友邦或敵國築起的不公平關稅和非關稅貿易壁壘，傷害我國的製造商、農民和其他所有人。倘若允許這項判決成立，形同摧毀美國。在勞動節長周末之始，我們都應謹記，關稅是最佳工具，協助我國勞工並支持在美國生產偉大產品的企業。多年來，我國冷酷、愚笨的政治人物容許他們用關稅對付我們。現在，有了美國最高法院的協助，我們將運用它們（關稅）來造福我們的國家，並且讓美國再度富強和強大！」

克魯曼指出，解除關稅豈會如川普所言「摧毀美國」？取消違法加徵的關稅，只是讓美國重返4月1日（川普宣布「解放日關稅」的前一天）罷了。

值得注意的是，川普文中提到「有了美國最高法院的協助」，這意味川普預期，由保守派控制的最高法院終會判決「川普可為所欲為」。但也許，就連那些大法官也可能看不下去了。

無論如何，有一點必須明白：川普此刻面對的情況，完全是自食惡果。要是當初他指示掌控國會的共和黨表決通過貿易政策，不論有多瘋狂仍可能過關。但是川普沒耐性按正規程序行事，只想像獨裁統治者那般，一下令就立刻執行。

克魯曼表示，想必財政部長貝森特會說，這項裁定「川普違法加徵關稅確實違法」的判決，將會使美國難堪。然而，不能只因依法行事讓你難堪，就縱容你犯法。

接下來會發生何事，無法逆料。但有一點很明確：取消違法課徵的關稅，不會讓美國難堪，只會讓川普和貝森特難堪。撤除川普2.0關稅，或許會向世界其他國家展示，法治在美國仍有一線生機。