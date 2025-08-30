「解放日」關稅又被判違法 進口商可收到退款？川普關稅改道有這些選項

聯邦巡迴上訴法院29日判決，川普2.0大部分關稅措施違法，這對美國總統川普的關稅政策是一大打擊，也凸顯川普貿易策略面臨的高風險。此案終將由最高法院定奪，假如川普最後落敗，可能導致現為16.3%的美國平均有效關稅稅率至少砍半。

美國聯邦巡迴上訴法院支持國際貿易法院（CIT）原先的判決，即川普加徵關稅，逾越了「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）授予的權限，但允許相關關稅在此案審理期間繼續實施。

彭博經濟學家分析，幾乎可確定此案終將由最高法院定奪，也就是最後結果可能要到2026過了大半年才會揭曉。

倘若川普最後敗訴，大部分關稅將遭到推翻，美國政府可能被迫將已徵得的數百億美元關稅稅款退還給進口商。川普或許會轉而尋求其他貿易授權，局部取代遭質疑於法無據的關稅。但IEEPA提供川普的彈性和片面決定權，並非其他法源可比擬。

上訴法院的判決局限於川普4月2日宣布的「解放日」對等關稅，以及瞄準加拿大、墨西哥、中國大陸的芬太尼和移民相關關稅。這些援引IEEPA為法源的關稅，組成川普2.0關稅震撼的大部分。

若高等法院判政府敗訴，川普可能訴諸其他工具，例如貿易法301、122和338條款，但都有其局限。

--301條款需啟動對特定國家的調查。例如，美國貿易代表署7月針對巴西經濟措施展開301調查，一旦定案可能取代目前依據IEEPA決定對巴西徵收的關稅。

--122條款允許課徵的關稅以15%為上限，且最長期限為150天。但可能當作301條款調查期間的過渡期關稅法源。

--338條款或許彈性最大，且包含50%關稅上限，但現代史上未嘗試過。

--1962年貿易擴張法232條款，可用來對「危及國家安全」的進口加徵關稅，川普或許會改用此條款作為「芬太尼/移民關稅」的法律依據。232條款需啟動正式調查，影響遍及所有的進口，不只是個別國家。給特定國家豁免，則需額外的繁瑣程序。

--至於以購買俄羅斯石油為由對印度進口加徵的「第二級關稅」（secondary tariff），目前並無明顯的授權法源，因為與美國經濟傷害的關聯性薄弱。不過，美國國會已提新法案，擬對俄羅斯產品的買家課徵「第二級關稅」。

無論如何迂迴繞路，萬一川普在最高法院吞敗，或許必須全面退還依據現行關稅計畫已徵收的稅款，屆時川普也將失去彈性最大且能片面執行的貿易武器。