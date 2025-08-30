赤澤取消赴美原因曝光！美想「夾帶一條款」日本強烈抗議干涉內政

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本對美貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正7日在美國華府向記者發表講話。路透
日本對美貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正原訂28日赴華府，卻在最後關頭因「行政層級原因」臨時取消行程。日經亞洲獲悉，由於美方計畫在行政命令中加入日本加大採購美國稻米的條款，日本方面對此表示強烈反對，赤澤因而取消訪美。

據日方官員透露，美方還向日本表示，正考慮在該行政命令中加入降低日本農產品關稅的內容。然而，行政命令是美國總統對美國政府各部門發出的指示，日方認為，將日本政府需採取的行動納入其中屬於干涉內政，因此強烈抗議。此外，七月達成的協議並未要求日本降低自身關稅。

報導指出，赤澤原希望藉此次訪美爭取到美方承諾降低日本關稅，但在28日上午察覺雙方分歧仍大後，臨時取消行程。不過，日方官員仍將赴美，持續進行工作層級談判。

此外，赤澤原本還計畫簽署一份關於日本依據關稅協議承諾投資5500億美元的聯合文件。美方要求透過簽署文件來確保投資承諾，日本則決定同意，以此換取依協議降低關稅的行政命令。日本政府消息人士透露，該文件可能會列出投資框架，但不具約束力，雙方對內容並無重大分歧。

不過，日美雙方對投資性質的描述仍有落差。川普宣稱，5500億美元將在他的指導下進行投資，日方則表示，這是一個框架，包括國家支援機構提供的投資、貸款及貸款擔保。簽署聯合文件可能有助於釐清這些分歧。

