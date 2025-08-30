關稅是國會核心權限！美國上訴法院裁定川普關稅濫用職權

美國聯邦巡迴上訴法院29日裁定，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收關稅屬於濫用職權，此類全面措施專屬國會權限，但相關關稅在案件審理期間仍得繼續實施。

NBC新聞報導：7名法官在多數意見中指出，憲法明定「徵收關稅等稅收的國會核心權限專屬於立法部門。」意見書強調：「關稅是國會核心權限。」

不過，4名持不同意見的法官認為，川普在相關關稅問題上適當援引IEEPA。巡迴法官塔蘭托（Richard Taranto）寫道：「我們的結論是，根據最高法院的裁決，IEEPA在此領域授權總統採取行動並不構成違憲的立法權移轉。」他指出，在此外交相關領域，最高法院的裁決已支持包括關稅權在內的廣泛授權。

這項裁決將影響川普推動的兩類關稅：其一是針對不同國家的「對等關稅」，其二是對來自加拿大、中國和墨西哥部分進口商品徵收的「芬太尼關稅」。至於依據其他法律制定的鋼鋁關稅等措施，則不在此次影響範圍內。

川普已在真實社群發文重申「所有關稅仍然有效」，將「在最高法院的協助之下，使用關稅為國家帶來利益，讓美國再次富有強大」。行政部門可能會將此案上訴至保守派以6比3占多數的美國最高法院，也可能等待最初受理此案的國際貿易法院（CIT）重新審理。

聯邦巡迴上訴法院多數意見同時指出，國際貿易法院可能違反最高法院近期一項裁決，該裁決限制法官頒布超出特定案件範圍的普遍禁制令。