美關稅政策上訴法院裁定「違法」 川普政府決戰最高法院

川普政府的關稅政策遭到上訴法院裁定違法，川普29日隨即在社群網絡上表示，如果維持這樣的裁定將摧毀美國，暗示川普政府將在最高法院取得最後的勝利。

美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）；根據路透報導，上訴法院29日裁定，川普政府多數的關稅政策違法，但給予寬限期至10月14日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

對此，川普29日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，所有關稅仍然生效；川普表示，雖然高度偏袒（highly partisan）的上訴法院錯誤地裁定取消關稅，但他們知道美國終究會獲得勝利。

川普說，如果關稅政策取消，將會為美國帶來大災難、弱化美國的財政，而美國必須維持強大；川普說，美國不能再容忍巨大的貿易赤字和其他國家不公平的關稅及非關稅障礙，指美國的製造商、農民等都受到很大的影響。

川普表示，如果最終維持上訴法院的決定，結果將摧毀美國；川普說，大家應該謹記關稅是幫助美國勞工、支持美國在地企業，最好的工具。

川普說，未來在最高法院的協助之下，美國會透過關稅為國家帶來利益，讓美國再次富有、強大。

根據美國憲法規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普則援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策。

對此，有人質疑川普雖透過IEEPA的授權制定關稅政策，但IEEPA的內容中根本沒有提到「關稅」兩字，並認為，美國長年與其他國家出現貿易逆差，不構成緊急狀態；此外，川普也沒有明確獲得國會的授權，認為就算國會授權給總統，權力也必須有上限，不能讓總統無限制地的行使權力。