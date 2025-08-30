巴西評估報復美國50%關稅

知情人士透露，巴西已根據「經濟對等法」（Economic Reciprocity Law），授權啟動針對美國50%關稅的對等程序，下令要求政府貿易機構外國貿易商會（Camex）開始分析，能否運用對等法律報復美國課徵的50%關稅。

彭博資訊引述巴西《聖保羅州報》（Estado de S.Paulo）指出，巴西外交部已要求Camex開始審議、調查及評估潛在的反制措施，可能措施包括關稅、中止貿易讓步及限制智慧財產權。

巴西外國貿易商會將有30天時間，判定美國關稅是否屬於「經濟對等法」規範範圍，若符合，專家小組將提出對策，可能包括對等關稅。

路透也報導，巴西總統魯拉已授權動用經濟對等法律，但還沒擬出確切反制措施，將在Camex批准以該法律反制美國後，再行決定。