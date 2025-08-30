巴西評估報復美國50%關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

知情人士透露，巴西已根據「經濟對等法」（Economic Reciprocity Law），授權啟動針對美國50%關稅的對等程序，下令要求政府貿易機構外國貿易商會（Camex）開始分析，能否運用對等法律報復美國課徵的50%關稅。

彭博資訊引述巴西《聖保羅州報》（Estado de S.Paulo）指出，巴西外交部已要求Camex開始審議、調查及評估潛在的反制措施，可能措施包括關稅、中止貿易讓步及限制智慧財產權。

巴西外國貿易商會將有30天時間，判定美國關稅是否屬於「經濟對等法」規範範圍，若符合，專家小組將提出對策，可能包括對等關稅。

路透也報導，巴西總統魯拉已授權動用經濟對等法律，但還沒擬出確切反制措施，將在Camex批准以該法律反制美國後，再行決定。

關稅 川普

延伸閱讀

暫停收寄美國商品類郵件 中華郵政提因應措施

美洲盃／不給兩次爆冷機會！美國隊強勢復仇烏拉圭 四強戰對決巴西

中國長城汽車在巴西擴廠 魯拉向外國企業招手

習近平通話巴西總統 籲反單邊保護主義

相關新聞

小國組團捍衛「貿易開放」 力抗川普保護主義

在美國總統川普的貿易保護主義陰影籠罩下，新加坡與阿拉伯聯合大公國等世界貿易組織（WTO）成員國正準備9月宣布，成立新的貿...

巴西評估報復美國50%關稅

知情人士透露，巴西已根據「經濟對等法」（Economic Reciprocity Law），授權啟動針對美國50%關稅的...

川普關稅創造新商機 國泰世華擬在這國增聘百名人力

隨著川普政府關稅打亂全球貿易在亞洲創造新商機，國泰世華銀行正尋求拓展海外事業版圖。國泰世華副總經理苗華本29日接受彭博電...

好事多磨？赤澤亮正：川普政府發布行政命令前 至少再訪美一次

日本對美貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，卻在...

專家：台灣面臨川普問題 處境如在手扶梯逆行

國際戰略研究所(IISS)亞洲辦公室前主任克萊布崔(James Crabtree)說，台灣面臨「川普問題」，面對美國政策...

晶片等產業關稅還沒公布 川普政府已計劃逐步擴大課徵範圍

美國可能未來幾個月陸續公布針對半導體、重型卡車、藥品與原料、加工關鍵礦產、商用飛機與零組件等產品的產業國安關稅，但川普政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。