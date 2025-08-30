小國組團捍衛「貿易開放」 力抗川普保護主義

在美國總統川普的貿易保護主義陰影籠罩下，新加坡與阿拉伯聯合大公國等世界貿易組織（WTO）成員國正準備9月宣布，成立新的貿易集團「未來投資與貿易夥伴」（FIT-P），預料將瞄準規模較小的經濟體，以支撐彼此貿易連結，並推動「貿易開放」。

英國金融時報（FT）引述知情人士指出，FIT-P的創始成員國為新加坡、阿聯及紐西蘭，其他潛在成員國包括馬來西亞、挪威、烏拉圭、哥斯大黎加、巴拿馬、巴拉圭、摩洛哥及盧安達，來自亞洲、拉丁美洲及澳洲的官員也參與擬定這項聚焦「法治」的計畫，但最終名單還沒確認。

一文看懂FIT-P

知情人士說，FIT-P計畫9月宣布，並且在11月的視訊會議推出，明年7月舉行實體簽署活動，計劃聚焦在數位貿易等領域，推出建立信心的措施。知情人士說，「這項最初構想為維持鬆散聯盟，支持貿易開放與國際貿易規範，但未來也可能進化到更重大的議題，目前還在規劃中」。

FIT-P的焦點領域也將涵蓋鼓勵成員國公平對待平等與數位貿易文件。雖然數位文件被視為提高貿易效率的關鍵，許多國家仍不接受。

參與FIT-P集團討論的官員表示，這項計畫是刻意瞄準規模較小的國家，以建議靈活度更高的論壇場合，在數位文件、接受數位簽章及電子貿易規範等領域建立共同理解，可能以智利、紐西蘭及新加坡在2020年創立的數位經濟夥伴協議（DEPA）為範本。許多未被認為FIT-P潛在成員國的國家，都表示已做出是否加入的最後決定。