川普關稅創造新商機 國泰世華擬在這國增聘百名人力

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
國泰世華副總經理苗華本接受彭博電視訪問時透露，將大幅提高越南員工人數。本報系資料庫
隨著川普政府關稅打亂全球貿易在亞洲創造新商機，國泰世華銀行正尋求拓展海外事業版圖。國泰世華副總經理苗華本29日接受彭博電視訪問時透露，國泰世華將在越南香港新加坡增聘人力越南員工人數將大增五成

苗華本表示，越南是國泰世華「第二個家」，也是該行一大重點，國泰世華希望未來數年把越南員工人數從目前的200人提高50%，重心會放在強化技術能力。

苗華本說：「越南對本行成長而言是大有可為的市場，我認為『中國加一』或『中國加N』仍是現在進行式，真要說的話，速度還在加快，即便中國大陸製造商自己也這麼做，這些業者也在中國大陸以外地區拓展基地規模。」

國泰世華也計劃明年底前，把香港員工人數從目前的150人提高至200人，藉此趕搭香港與深圳貿易流動日益熱絡衍生的商機。另外，國泰世華也將在新加坡增聘20名人力，以壯大旗下新加坡私人銀行部門。

我國監管機關已核准國泰世華在日本及印度成立新分行，這些分行預計未來一年開始營運。苗華本表示，國泰世華目標是服務在日本設有據點的台灣與中國大陸企業，以及從日本流向東南亞的出海客戶。

苗華本說：「日本是越南及泰國大型投資人，我們希望也能服務這些客戶。」

