晶片等產業關稅還沒公布 川普政府已計劃逐步擴大課徵範圍

美國可能未來幾個月陸續公布針對半導體、重型卡車、藥品與原料、加工關鍵礦產、商用飛機與零組件等產品的產業國安關稅，但川普政府正計劃比照日前擴大鋼鋁關稅課徵範圍的作法，逐步擴增這些產業關稅的課稅品項，同時也正研擬救濟措施，讓汽車與科技業者等少數美國大公司有喘息空間。

川普政府8月15日擴大50%鋼鋁國安關稅的課徵範圍，納入營建與農業設備、工廠機器人、金屬切割機具、汽車零組件等400種品項。

美國媒體披露，這項擴大金屬關稅課徵範圍之舉只是眾多擴大程序的第一步，川普政府計劃允許企業每年能夠提出請願三次，擴大產業關稅的適用範圍，下一輪將在9月，之後將在明年1月。商務部也計劃每年四度擴大汽車零組件關稅的課徵範圍，考慮在9月中公布最新的課徵目標，且預料將在10月底啟動擴大銅材關稅課徵範圍的程序。

半導體、木材、關鍵礦產及太陽能面板多晶矽等產品的產業關稅，也可能會隨時間擴大徵收範圍。美國總統川普已宣布計劃，要把木材關稅擴及進口的家具產品。

由於川普的對等關稅措施正遭遇訴訟挑戰，美國1962年貿易擴張法第232條授權的國安關稅，能夠給川普政府一道保險。而且，川普政府也試圖將與各國的關稅談判集中在對等關稅，表示產業關稅因為攸關國安，不會允許協商。

德匯律師事務所（Dorsey & Whitney）合夥人羅子桓指出，「232條款是久經考驗且實際的方法」，「過去法院都已給予總統相當廣泛的自由，進行調查與實施救濟措施」。

同時，川普團隊也直在考慮讓少數美國大企業或免於部分關稅的方式，評估中的選項包括擴大提供給福特、Stellantis及通用汽車的退稅清單，或實施配額，允許特定數量的零組件能免關稅輸入美國，川普也已提出一些想法，讓擁有美國營運據點的大企業豁免於特定關稅，或在關稅生效前，給予一些在美營運企業更長的緩衝期。