要報復美國了？巴西啟動正式程序 評估反制美國50%關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
巴西總統魯拉。路透
知情人士也透露，巴西已根據經濟對等法律，授權啟動針對美國50%關稅的對等程序，下令要求政府貿易機構外國貿易商會（Camex）開始分析，能否運用對等法律報復美國課徵的50%關稅。

彭博資訊引述巴西《聖保羅州報》（Estado de S.Paulo）指出，巴西外交部已要求Camex開始審議、調查及評估潛在的反制措施，可能的措施包括關稅、中止貿易讓步、以及限制智慧財產權。

巴西政府認為，這項舉動可望開啟與美國政府談判的空間。巴西國會今年稍早通過經濟對等法律，為巴西因應針對其商品和服務的潛在片面貿易措施，設立法律框架，反制行動包括關稅等。

路透也報導，巴西總統魯拉已授權動用經濟對等法律，但還沒擬出確切的反制措施，將在Camex批准以該法律反制美國後，再行決定。

彭博資訊委託AltlasIntel進行的民調顯示，魯拉8月支持率略降至48%，不支持率升至51%，顯示他強硬對抗川普帶來的民意擁護效應，為期短暫。不過，魯拉的幕僚原就預期這項民意效益短暫，暗示魯拉可能必須在明年選前，釋出更強力的訊息。

