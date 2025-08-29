遭美課徵50%關稅後…印度總理莫迪訪日 傳敲定10兆日圓投資承諾
知情人士透露，印度總理莫迪今（29）日訪問日本，展開為期兩天的造訪形成，預料將取得日方的10兆日圓（680億美元）投資承諾，印度出口商也尋求擴大非洲生產，以因應印度輸美產品遭美國課徵50%關稅。
彭博資訊報導，新德里知情官員表示，印度與日本雙方還準備簽署一項經濟安全協議，涵蓋半導體、關鍵礦產和人工智慧（AI）等領域的合作。
莫迪計劃在這兩天的訪問行程，與日本首相石破茂以及日本多個都道府縣知事會晤，隨後將前往中國大陸，參加上海合作組織峰會，為他七年來首次到訪中國大陸，預定與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會晤。在美國總統川普將印度產品輸美關稅提高到亞洲國家中最高的50%後，印美關係變差促使新德里向其他支好國家尋求支持。
莫迪周四（28日）在一份聲明中表示，印日雙方將專注於「塑造下一個階段的夥伴關係」，「我們將努力為合作注入新的活力，拓展經濟和投資關係的範圍和信心，並推進AI和半導體等新興技術領域的合作」。
同時，印度受到美國關稅重擊的產業，像是成衣和珠寶，正在擴大在非洲國家的生產，以規避印度高關稅，繼續向美國供貨。因為非洲一些國家目前輸美對等關稅稅率可以低至10%。
印度成衣製造商、美國品牌GAP供應商Gokaldas Exports，以及高檔成衣製造商Raymond Lifestyle計劃到非洲國家擴增生產線，鑽石與珠寶商也積極增加非洲製造商品。
