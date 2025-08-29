快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

遭美課徵50%關稅後…印度總理莫迪訪日 傳敲定10兆日圓投資承諾

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

知情人士透露，印度總理莫迪今（29）日訪問日本，展開為期兩天的造訪形成，預料將取得日方的10兆日圓（680億美元）投資承諾，印度出口商也尋求擴大非洲生產，以因應印度輸美產品遭美國課徵50%關稅

彭博資訊報導，新德里知情官員表示，印度與日本雙方還準備簽署一項經濟安全協議，涵蓋半導體、關鍵礦產和人工智慧（AI）等領域的合作。

莫迪計劃在這兩天的訪問行程，與日本首相石破茂以及日本多個都道府縣知事會晤，隨後將前往中國大陸，參加上海合作組織峰會，為他七年來首次到訪中國大陸，預定與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會晤。在美國總統川普將印度產品輸美關稅提高到亞洲國家中最高的50%後，印美關係變差促使新德里向其他支好國家尋求支持。

莫迪周四（28日）在一份聲明中表示，印日雙方將專注於「塑造下一個階段的夥伴關係」，「我們將努力為合作注入新的活力，拓展經濟和投資關係的範圍和信心，並推進AI和半導體等新興技術領域的合作」。

同時，印度受到美國關稅重擊的產業，像是成衣和珠寶，正在擴大在非洲國家的生產，以規避印度高關稅，繼續向美國供貨。因為非洲一些國家目前輸美對等關稅稅率可以低至10%。

印度成衣製造商、美國品牌GAP供應商Gokaldas Exports，以及高檔成衣製造商Raymond Lifestyle計劃到非洲國家擴增生產線，鑽石與珠寶商也積極增加非洲製造商品。

關稅 川普

延伸閱讀

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

全球最高川普關稅正式生效！印度苦吞50% 專家曝長期風險

莫迪學位資訊屬個人信息 德里高院：大學無需公開

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

相關新聞

無視川普關稅施壓！印度9月傳「增加」進口俄石油 每日15萬至30萬桶

美國總統川普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅近日受訪時，批評印度持續購買俄羅斯石油，甚至將烏克蘭衝突稱為「莫迪的戰爭」，把原...

汽車、紡織、塑膠 墨西哥擬調高對大陸關稅

彭博報導，墨西哥政府計畫在下月提出二○二六年度預算案中調高中國大陸商品進口關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時滿足...

美中續談貿易 最快10月底

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周訪問華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，美國財政部長貝森特說，這次磋商...

美日敲定貿易協議…關鍵在這名企業家提出1項計畫 和他強大的人脈

日本媒體報導，日本和美國在7月時之所以能敲定貿易協議，最重要關鍵在於其中一項日本投資美國項目的5,500億美元投資案，而...

日對美5500億美元投資恐生變？赤澤亮正最後關頭取消赴美 原因曝光

路透報導，日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，但日本政府在最後...

彭博：墨西哥擬提高對中關稅 保護國內製造業並滿足川普要求

彭博資訊27日獨家報導，墨西哥政府計畫在9月提交的2026年預算草案中，提高對中國大陸商品的關稅，以保護國內企業免受廉價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。