無視川普關稅施壓！印度9月傳「增加」進口俄石油 每日15萬至30萬桶

美國總統川普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅近日受訪時，批評印度持續購買俄羅斯石油，甚至將烏克蘭衝突稱為「莫迪的戰爭」，把原本的美印貿易爭執升級成更針對個人的激烈衝突。他並表示，如果印度「停止購買俄羅斯石油，停止協助資助戰爭機器」，川普政府對印度徵收的關稅將減半。但根據消息人士指出，印度顯然無視川普關稅施壓，9月甚至將增加俄國石油進口。

Axios與印度斯坦時報報導，納瓦羅接受彭博電視採訪時直言，印度的做法讓美國各界蒙受損失。他說：「印度的高關稅使我們流失工作、工廠和收入，消費者、企業和工人都跟著受害。納稅人同樣遭殃，因為我們還得掏錢資助莫迪的戰爭。」

被問及美印官員是否正在對話，以及是否有可能達成協議，納瓦羅回答：「很簡單，如果印度明天停止購買俄羅斯石油，就能立刻享有25%的折扣。」他也確認，印度官員並未傳遞這個訊號，也明言不會停止購買俄羅斯石油。

納瓦羅同時駁斥了「施壓印度會把新德里推向俄羅斯與中國」的說法。他表示：「令我擔憂的是，印度人在這件事上如此傲慢。他們說，我們沒有更高的關稅，還說這是我們的主權，我們可以向任何我們想要的國家購買石油。印度，你是世界上最大的民主國家，就該像個民主國家，站在民主國家這邊。你正在和威權國家站在一起。」

然而根據路透報導，貿易商表示，俄羅斯9月份對印度的石油出口預計將增加，顯示新德里不把川普祭出的50%關稅懲罰放在眼裡。

三位參與對印度石油貿易的消息人士表示，印度煉油商9月打算將俄羅斯石油採購量較8月增加10%至20%，即每天增加15萬至30萬桶。

Vortexa分析師的數據顯示，8月前20天，印度每日進口150萬桶俄羅斯原油，與7月持平，但略低於1到6月每日160萬桶的平均水準。這些進口量約占全球供應量的1.5%，使印度成為俄羅斯海運原油的最大買家，滿足印度約40%的石油需求。中國和土耳其也是俄羅斯石油的大買家。

里昂證券（CLSA）在一份報告中預測，除非實施全球禁令，否則印度「停止俄羅斯進口的可能性有限」。