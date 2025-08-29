聽新聞
0:00 / 0:00

高階晶片皆台製 貝森特：美國安風險

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
美國財政部長貝森特廿七日表明，全球九成九高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重國安風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過。圖為他七月廿九日在斯德哥爾摩說明和大陸官員貿易談判成果。（路透）
美國財政部長貝森特廿七日表明，全球九成九高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重國安風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過。圖為他七月廿九日在斯德哥爾摩說明和大陸官員貿易談判成果。（路透）

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

對川普政府以二○二二年「晶片與科學法」的補助取得美國英特爾百分之十股權引發爭議，貝森特廿七日接受福斯財經新聞網節目「與瑪莉亞早晨有約」訪問時說，美國總統川普只會為美國人民創造財產，而非負債；川普政府看到英特爾獲聯邦補助，就想釐清為何美國納稅人不能從中獲益。

至於川普政府是否可能取得其他晶片公司的股權，例如美國輝達，貝森特答道，不認為輝達需聯邦資金支持，因此這項提案目前似乎並不在討論之列。

不過他不排除川普政府取得其他產業公司股權的可能性，像「我們重塑中的造船業」，以及「我們必須在美國國內自給自足的關鍵性產業」。然而像國防產業，「我不知道我們是否有必要入股國防企業」。

貝森特指出，「如同我講過好幾次的，新冠肺炎疫情唯一好處就是成為壓力測試，使我們發現要是美國進入『熱戰』或美國某些產業的供應鏈遭切斷時，會有什麼狀況」。

以日鐵六月完成對美鋼的收購為例，川普政府也介入其中，持有川普口中的「黃金股」，能左右公司營運。

貝森特也提到，其他半導體公司均營運良好，然而全球目前百分之九十九的先進晶片皆在台灣境內生產，這對美國構成國安風險，風險程度自一九七三年十月第一次石油危機以來未曾見過。當時以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織宣布，對第四次以阿戰爭期間支持以色列的美國等國禁運石油。

美國商務部長盧特尼克上周接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時，也曾發表類似談話。盧特尼克說，出於國安考量，美國希望將部分晶片製造業務遷回美國，「我們需要自己生產晶片，不能依賴九千五百英里外的台灣，尤其台灣只距離中國八十英里」。

貝森特還說，現在川普政府有一群官員認為，一旦沒在二○二九年一月下台前完成替美國經濟去風險化的任務，那川普第二任等於執政失敗。但貝森特強調，川普政府「不會失敗」。

貝森特說，晶片對美國是戰略必需品，華府在疫情期間發現，美國在部分關鍵產業中存在五至七個戰略性弱點，川普已著手推動去風險化，這也能為美國納稅人帶來可觀收益。

貝森特指稱，川普是位商人，很注重解決方案，「對我來說，美國一屆又一屆的政府竟任憑這些戰略風險存在，簡直不可思議」。

關稅 川普

延伸閱讀

川普害的...美電池廠2030年恐爆產能過剩危機

德國之聲評論／川普對陸留學生「敞開大門」 專家：他不懂美國大學也不懂陸生

國安案完成結案陳詞…黎智英是否被釋放？紐時：取決於北京和川普

川普才表態歡迎 陸外交部對赴美留學生發布安全提醒

相關新聞

美日敲定貿易協議…關鍵在這名企業家提出1項計畫 和他強大的人脈

日本媒體報導，日本和美國在7月時之所以能敲定貿易協議，最重要關鍵在於其中一項日本投資美國項目的5,500億美元投資案，而...

高階晶片皆台製 貝森特：美國安風險

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

汽車、紡織、塑膠 墨西哥擬調高對大陸關稅

彭博報導，墨西哥政府計畫在下月提出二○二六年度預算案中調高中國大陸商品進口關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時滿足...

美中續談貿易 最快10月底

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周訪問華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，美國財政部長貝森特說，這次磋商...

日對美5500億美元投資恐生變？赤澤亮正最後關頭取消赴美 原因曝光

路透報導，日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，但日本政府在最後...

彭博：墨西哥擬提高對中關稅 保護國內製造業並滿足川普要求

彭博資訊27日獨家報導，墨西哥政府計畫在9月提交的2026年預算草案中，提高對中國大陸商品的關稅，以保護國內企業免受廉價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。