汽車、紡織、塑膠 墨西哥擬調高對大陸關稅

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

彭博報導，墨西哥政府計畫在下月提出二○二六年度預算案中調高中國大陸商品進口關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時滿足美國總統川普長期以來的要求。

報導引述知情人士說，這波關稅調升預料將涵蓋汽車、紡織品和塑膠製品，目的是保護墨西哥製造商免受大陸補貼競爭威脅。此外，其他亞洲國家也可能面臨更高關稅。

具體稅率尚未明朗，方案仍可能調整。預算草案將在九月八日前送交國會，尚需立法部門批准，但墨國總統薛恩鮑姆所屬政黨和其盟友在國會兩院均掌握三分之二多數，預算案不太可能在國會受阻。

川普政府今年以來敦促墨西哥比照美國做法，提高對大陸進口貨品關稅，墨西哥官員則拋出「北美壁壘」構想，主張限制來自大陸的貨品，同時加強美、墨、加三國貿易和製造業合作。美國財政部長貝森特對此構想表達支持。

道富環球市場新興市場資深策略師孫寧說：「中國今年對拉丁美洲出口大幅增加，有助於抵銷美國市場的下滑。墨西哥除要安撫美方，也必須保護本國製造業基礎。我預料墨西哥會在經濟和外交政策上與美國保持一致」。

美國對墨西哥施壓，要求阻止廉價陸製商品流入，部分原因是川普指控這些產品進入墨西哥後再流向美國。川普上月和薛恩鮑姆通話後，給予墨西哥暫免加徵關稅寬限期，以爭取更多時間進行貿易談判。

近年陸製汽車在墨西哥市場大幅成長。據中國汽車工業協會數據顯示，今年墨西哥已超越俄羅斯，成為大陸汽車全球最大出口目的地。

