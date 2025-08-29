聽新聞
0:00 / 0:00

美中續談貿易 最快10月底

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周訪問華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，美國財政部長貝森特說，這次磋商比較偏向技術性討論，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特表示，他預計美中貿易代表最快十月底再度會面，展開第四輪高層會談。

據報導，李成鋼預計本周抵華府，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員舉行新一輪貿易會談，並與美國商界交流。

貝森特廿七日接受福斯商業網訪問說，李成鋼訪問華府，比較像是技術性訪問，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特說，他預計最快十月底到十一月初與中國國務院副總理何立峰再次見面。

貝森特重申，美中關係非常複雜，中國不但是美國最大軍事對手，也是世界第二大經濟體，同時是美國最大貿易赤字國家，所以美國對兩國談判非常小心。他說，美中已展開三次貿易會談，每場會議都有進度，讓美中邁入更固定的關係。

貝森特並指出，美國總統川普與中國國家主席習近平關係很好，當兩國最高領袖得以互相溝通，讓雙邊貿易談判變得比較簡單。

關稅 川普

延伸閱讀

陸商務部：李成鋼將赴華府會見「美方相關官員」解決經貿問題

赴華府前…陸貿易談判代表李成鋼訪問加拿大 承諾解決彼此經貿關切

華爾街日報：陸商務部副部長李成鋼本周赴美續談貿易協議

美稱稀土談判有進展 北京仍管制軍用磁材

相關新聞

美日敲定貿易協議…關鍵在這名企業家提出1項計畫 和他強大的人脈

日本媒體報導，日本和美國在7月時之所以能敲定貿易協議，最重要關鍵在於其中一項日本投資美國項目的5,500億美元投資案，而...

高階晶片皆台製 貝森特：美國安風險

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

汽車、紡織、塑膠 墨西哥擬調高對大陸關稅

彭博報導，墨西哥政府計畫在下月提出二○二六年度預算案中調高中國大陸商品進口關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時滿足...

美中續談貿易 最快10月底

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周訪問華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，美國財政部長貝森特說，這次磋商...

日對美5500億美元投資恐生變？赤澤亮正最後關頭取消赴美 原因曝光

路透報導，日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，但日本政府在最後...

彭博：墨西哥擬提高對中關稅 保護國內製造業並滿足川普要求

彭博資訊27日獨家報導，墨西哥政府計畫在9月提交的2026年預算草案中，提高對中國大陸商品的關稅，以保護國內企業免受廉價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。