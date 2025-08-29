聽新聞
美中續談貿易 最快10月底
中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周訪問華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，美國財政部長貝森特說，這次磋商比較偏向技術性討論，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特表示，他預計美中貿易代表最快十月底再度會面，展開第四輪高層會談。
據報導，李成鋼預計本周抵華府，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員舉行新一輪貿易會談，並與美國商界交流。
貝森特廿七日接受福斯商業網訪問說，李成鋼訪問華府，比較像是技術性訪問，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特說，他預計最快十月底到十一月初與中國國務院副總理何立峰再次見面。
貝森特重申，美中關係非常複雜，中國不但是美國最大軍事對手，也是世界第二大經濟體，同時是美國最大貿易赤字國家，所以美國對兩國談判非常小心。他說，美中已展開三次貿易會談，每場會議都有進度，讓美中邁入更固定的關係。
貝森特並指出，美國總統川普與中國國家主席習近平關係很好，當兩國最高領袖得以互相溝通，讓雙邊貿易談判變得比較簡單。
