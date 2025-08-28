美日敲定貿易協議…關鍵在這名企業家提出1項計畫 和他強大的人脈

日本媒體報導，日本和美國在7月時之所以能敲定貿易協議，最重要關鍵在於其中一項日本投資美國項目的5,500億美元投資案，而這項計畫的背後與一名過去刻意與政治保持距離的企業家息息相關，那就是軟銀集團（Softbank）董事長暨執行長孫正義。

該篇報導指出，據多名知情人士證實，當美日談判代表在進行關稅協商時，孫正義人也在現場。而在日方提出的談判材料中，也有約3、40張簡報資料是關於一項軟銀集團將參與的計畫。

孫正義在去年12月川普勝選後不久，就在和川普一起出席的記者會上宣布，計劃投資美國1,000億美元。川普今年1月就職後不久，孫正義又宣布了要在美國建造AI資料中心的5,000億美元「星際之門」（Stargate）計畫。

至於促成孫正義與川普政府打好關係的關鍵人物，則是商務部長盧特尼克。盧特尼克入閣前是投資銀行Cantor Fitzgerald的執行長，並在2017年延攬了德意志銀行前執行長蔣恩（Anshu Jain）加入Cantor。

德銀和軟銀原本就關係很好，加上蔣恩和孫正義的左右手、軟銀願景基金執行長密斯拉（Rajeev Misra）是同學，因此促成Cantor和軟銀加深關係。孫正義後來也聘請Cantor擔任願景基金的籌資顧問。

而當盧特尼克成為川普政府的核心人物時，孫正義便提出兩項大型計畫。一個就是星際之門，另一項則是利用星際之門資料中心打造出AI營運自動化工廠的工業園區計畫。後者因為還缺乏具體的籌資計畫，所以尚未正式宣布。知情人士說，這兩項計畫可能成為日本5,500億美元投資計畫的基石。

不只是與美方關係良好，報導指出，孫正義和日本首相石破茂政府也有好交情。孫正義和日本外相岩屋毅是自高中時期以來認識50年的好友，他和石破茂也曾在1月有過晚宴。