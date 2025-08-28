美國開徵50%關稅 印度股市暴跌、短期市場壓力大

快訊

中央社／ 新德里28日專電

受到美國印度開徵50%的關稅影響，印度股市今天暴跌，Sensex指數一度跌近700點，分析師認為，關稅問題短期內將持續對印度股市造成壓力。

美國以印度持續購買俄羅斯石油為由，27日開始對印度加徵25%懲罰性關稅，加上先前已經課徵的25%對等關稅，印度商品如要銷往美國，面臨50%的高額關稅，這個窘境引發投資人擔憂。

印度經濟時報（Economic Times）認為，投資人面臨包括全球經濟疲軟、外資持續外流等不利市場的因素，但美國關稅問題是拖累市場的最大原因，這些因素都使拋售的情況加劇，讓指數進一步下跌。

印度「鑄幣報」（Mint）報導，Sensex盤中一度下跌近700點，跌幅約1%，盤中低點8萬93.52點；Nifty50跌幅也約1%，盤中低點2萬4507點。

Mint指出，這波暴跌讓在孟買證交所有上市公司的總市值由上一個交易日的449兆盧比（約新台幣156.42兆元）縮水到近445兆盧比（約新台幣155兆元），投資人因此損失約4兆盧比（約新台幣1.39兆元）。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，美國對印度商品徵收的關稅總額達50%，讓市場面臨巨大壓力，也讓市場出現大幅拋售的現象，短期內預料仍會給市場帶來壓力。

報導中提到，美國關稅對印度的紡織、珠寶、海鮮、化學品、汽車零件等以出口為導向的產業，帶來直接的挑戰。

由於擔心關稅等問題，外國證券投資人8月至今已經拋售價值26.6億美元（約新台幣811.86億元）的印度股票，是2月以來的新高。

