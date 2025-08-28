日對美5500億美元投資恐生變？赤澤亮正最後關頭取消赴美 原因曝光

路透報導，日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，但日本政府在最後關頭因「行政層級原因」臨時取消行程，協議進度再度延後。

日本政府發言人林芳正28日證實，「在與美方協調過程發現，有些事項需要先在行政層級進一步討論，因此此行取消」。

消息人士透露，赤澤原計畫與美方就投資回報分配等細節簽署確認文件。

不過，日方官員一再強調，美方必須先修訂總統行政命令，取消對日本商品的疊加關稅，再共同發布有關投資的文件。

美方已同意修改7月31日的總統行政命令，確保談定的15%關稅不會再疊加到現有稅率較高的品項上，包括牛肉。同時，美國官員也表示，川普將另行發布命令，將日本汽車關稅自27.5%下調至15%，但未具體說明時間。

林芳正補充：「我們強烈要求美方盡快修改對日對等關稅的總統行政命令，並發布降低汽車零件關稅的命令。」

路透引述知情談判的政府人士透露，待相關爭議解決後，赤澤最快將在下周再度赴美。

富士新聞網報導，針對這筆龐大的對美投資，美日雙方一直存在認知落差。日方認為無需簽署共同文件；但赤澤原本訪美要磋商文件制定事宜，藉此回應美方要求的「白紙黑字」，以便讓川普發行政命令降低日本汽車關稅，回應日方長期以來的訴求。

不過，如今分歧依舊未能化解，再次凸顯日美立場差距，後續雙方如何找到妥協點，仍將面臨高難度的協商。