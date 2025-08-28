彭博：墨西哥擬提高對中關稅 保護國內製造業並滿足川普要求

彭博資訊27日獨家報導，墨西哥政府計畫在9月提交的2026年預算草案中，提高對中國大陸商品的關稅，以保護國內企業免受廉價進口產品衝擊，同時滿足美國總統川普長期以來的要求。

據3位不願具名的知情人士透露，預計調升的進口關稅將涵蓋汽車、紡織品和塑料等商品，目的是抵禦中國補貼競爭。其中一位人士表示，其他亞洲國家也可能面臨更高的關稅。目前尚不清楚具體的關稅稅率，計畫也可能有所變動。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的稅收草案預計將於9月8日前提交國會審議，雖然預算案需經國會批准，但執政黨及盟友在兩院掌握三分之二多數，國會議員的修改空間有限。

墨西哥總統辦公室和經濟部尚未立即回應評論請求，財政部也未即時回覆置評要求。

彭博資訊指出，川普政府自今年年初就一直敦促墨西哥官員仿效美方，提升對中國進口商品的關稅。墨國官員隨後提出「北美堡壘」（Fortress North America）的構想，即限制中國貨物運輸，同時加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易與製造業聯繫，美國財政部長貝森特對此表示支持。

美加墨三國還計畫在明年年中前，重審川普第一任期內達成的自由貿易協定。道富環球市場（State Street Global Markets）資深新興市場策略師孫寧（Ning Sun，音）表示：「中國對拉丁美洲地區的出口今年增長不少，有助於彌補美國市場的下滑。除了要讓美國滿意外，墨西哥也需要保護自身的製造業基礎。」

孫寧說：「我預期墨西哥會在經濟和外交政策上與美國保持一致。」