快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

彭博：墨西哥擬提高對中關稅 保護國內製造業並滿足川普要求

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆26日在墨西哥城的國家宮舉行每日記者會。法新社
墨西哥總統薛恩鮑姆26日在墨西哥城的國家宮舉行每日記者會。法新社

彭博資訊27日獨家報導，墨西哥政府計畫在9月提交的2026年預算草案中，提高對中國大陸商品的關稅，以保護國內企業免受廉價進口產品衝擊，同時滿足美國總統川普長期以來的要求。

據3位不願具名的知情人士透露，預計調升的進口關稅將涵蓋汽車、紡織品和塑料等商品，目的是抵禦中國補貼競爭。其中一位人士表示，其他亞洲國家也可能面臨更高的關稅。目前尚不清楚具體的關稅稅率，計畫也可能有所變動。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的稅收草案預計將於9月8日前提交國會審議，雖然預算案需經國會批准，但執政黨及盟友在兩院掌握三分之二多數，國會議員的修改空間有限。

墨西哥總統辦公室和經濟部尚未立即回應評論請求，財政部也未即時回覆置評要求。

彭博資訊指出，川普政府自今年年初就一直敦促墨西哥官員仿效美方，提升對中國進口商品的關稅。墨國官員隨後提出「北美堡壘」（Fortress North America）的構想，即限制中國貨物運輸，同時加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易與製造業聯繫，美國財政部長貝森特對此表示支持。

美加墨三國還計畫在明年年中前，重審川普第一任期內達成的自由貿易協定。道富環球市場（State Street Global Markets）資深新興市場策略師孫寧（Ning Sun，音）表示：「中國對拉丁美洲地區的出口今年增長不少，有助於彌補美國市場的下滑。除了要讓美國滿意外，墨西哥也需要保護自身的製造業基礎。」

孫寧說：「我預期墨西哥會在經濟和外交政策上與美國保持一致。」

關稅 川普

延伸閱讀

才喊開放60萬陸生！川普擬限留學生最長待4年 延長需1條件

川普自稱手握「毀滅中國」底牌！網揶揄：例行嘴砲

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

川普「開除」Fed理事庫克 葉倫批魯莽又惡劣 警告嚴重後果

相關新聞

彭博：墨西哥擬提高對中關稅 保護國內製造業並滿足川普要求

彭博資訊27日獨家報導，墨西哥政府計畫在9月提交的2026年預算草案中，提高對中國大陸商品的關稅，以保護國內企業免受廉價...

彭博：配合川普要求 墨西哥計畫對陸調高關稅 涵蓋汽車紡織塑膠

墨西哥政府計劃在下月提出2026年度預算案中調高對中國的關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時滿足美國總統川普長期以...

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

美國財政部長貝森特27日表示，世界上99%的高階晶片在台灣生產是嚴重的國家安全風險，風險程度是1973年阿拉伯石油禁運以...

美財長：美中最快10月底展開第4輪貿易會談

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周訪問華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，美國財政部長貝森特說，這次磋商...

川普課印度50%關稅上路 專家：恐被排除在關鍵市場外

美國總統川普對印度部分輸美商品祭出50%關稅，新稅率已於美東27日正式生效，這是亞洲、甚至全球遭美方開出的最高關稅。專家...

印度銷美50％關稅生效 全球最高

美國總統川普對印度輸美商品課徵百分之五十關稅，新稅率在美東時間廿七日凌晨十二時○一分（台灣時間廿七日中午十二時○一分）生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。