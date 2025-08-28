拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

美國財政部長貝森特27日表示，世界上99%的高階晶片在台灣生產是嚴重的國家安全風險，風險程度是1973年阿拉伯石油禁運以來從未見過的；貝森特說，川普政府必須為美國的經濟去風險化。

針對川普政府以晶片法案的補助取得英特爾10%股權的爭議，貝森特27日接受福斯商業網（Fox Business）訪問時表示，美國總統川普只會為美國人民創造財產，而非負債；貝森特說，政府看到英特爾獲得政府補助，就想釐清為什麼美國納稅人不能從中獲得好處。

至於川普政府有沒有可能取得其他晶片公司的股權，如輝達（Nvidia）？貝森特說，他不認為輝達需要政府的資金支持，指這個提案沒有在談判桌上；不過，貝森特不排除其他產業的可能性，如造船業等。

貝森特也提到半導體產業，指其他半導體公司都營運的很好，但他也說，世界現在有99%的先進晶片在台灣的島上生產，指這是一項國家安全風險，其風險程度是阿拉伯石油禁運以來從未見過的；貝森特說，政府必須為美國經濟的幾個方面去風險化。

貝森特說，政府裡有一群由川普領導的官員相信，若川普政府沒有2029年卸任前完成美國經濟去風險化的任務，那川普政府等於執政失敗了；貝森特強調說，川普政府不會失敗。