美財長：美中最快10月底展開第4輪貿易會談

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。（歐新社）
中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周訪問華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，美國財政部長貝森特說，這次磋商比較偏向技術性討論，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特表示，他預計美中貿易代表最快10月底再度會面，展開第4輪高層會談。

根據報導，李成鋼預計本周抵達華府，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員舉行新一輪貿易會談，並與美國商界代表交流；美方也證實消息，但說明李成鋼可能會見的是美國政府副部級官員，並言明，此次訪問並不是中美正式談判會議的一部分。

貝森特27日接受福斯商業網（Fox Business）訪問也說，李成鋼訪問華府，比較像是技術性的訪問，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特說，他預計最快10月底到11月初與中國國務院副總理何立峰再次見面。

貝森特重申，美中的關係非常複雜，中國不但是美國最大的軍事對手，也是世界第二大經濟體，同時是美國最大的貿易赤字國家，所以美國對於兩國的談判非常小心翼翼。

貝森特說，美中已經展開三次貿易會談，指每場會議都有進度，讓美中邁入更固定的關係；貝森特並指出，美國總統川普與中國國家主席習近平的關係很好，當兩國最高領袖得以互通有無，讓雙邊貿易談判變得比較簡單。

美中關稅戰於5月中旬休戰，雙方在分別在瑞士日內瓦（Geneva）、英國倫敦（London）和瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）展開高層貿易會談，目前已有3輪會談；美中也在斯德哥爾摩會談之後同意再次延長關稅寬限期90天，直至11月10日。

