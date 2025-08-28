聽新聞
印度銷美50％關稅生效 全球最高

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普對印度輸美商品課徵百分之五十關稅，新稅率在美東時間廿七日凌晨十二時○一分（台灣時間廿七日中午十二時○一分）生效，這是全球各國遭美方課徵的最高關稅。

川普七月卅日宣布對印度產品徵收百分之廿五關稅，八月六日再以印度購買俄羅斯石油為由，對印度加徵百分之廿五懲罰關稅，稅率疊加達百分之五十。

專家分析，即使印美談成協議後取消高關稅，印度恐怕依舊被排除在關鍵市場外。川普此舉，將顛覆華府數十年來極力拉攏印度的努力。

彭博報導，印度是全球成長最快的主要經濟體，美國則是印度最大出口市場，新關稅上路後，印美貿易量預計下滑，讓印度面對中國和越南等對手失去競爭力，也動搖總理莫迪將印度轉型為全球製造業重鎮的雄心。

新德里智庫「全球貿易研究倡議」創辦人斯里瓦斯塔瓦表示，「這是一項戰略衝擊，威脅印度長期在美國勞動密集市場的立足點，恐造成出口重鎮大規模失業，並削弱印度參與全球價值鏈的能力」。

花旗集團估計，新關稅將造成印度經濟成長率減少○點六至○點八個百分點，不過印度經濟主要由內需驅動，而非出口。報導指出，印度部分重要產業取得豁免，如電子產品出口不在新關稅範圍，暫時保住蘋果在印度的大規模新投資，藥品出口也暫不受影響。

關稅 川普

