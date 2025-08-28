川普課印度50%關稅上路 專家：恐被排除在關鍵市場外

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普對印度部分輸美商品祭出50%關稅，新稅率已於美東27日正式生效，這是亞洲、甚至全球遭美方開出的最高關稅。路透

美國總統川普對印度部分輸美商品祭出50%關稅，新稅率已於美東27日正式生效，這是亞洲、甚至全球遭美方開出的最高關稅。專家分析，即使印美談成協議後取消高關稅，印度恐怕依舊被排除在關鍵市場外。此舉也將顛覆華府數十年來極力拉近與印度關係的努力。

儘管川普與莫迪私人關係曾經友好，但近來美印關係明顯惡化，貿易談判停滯令川普感到沮喪。

據傳川普近期曾四次試圖致電莫迪，但印度領導人始終拒絕接聽，加劇了川普的挫折感。

川普8月初時威脅，由於印度購買俄羅斯石油，將把印度商品的關稅上調25個百分點，疊加在對印度課徵的25%現有稅率之上。這將嚴重削弱印度作為新興製造中心的吸引力。Capital Economics新興市場副首席經濟學家夏哈估算，美國需求占印度國內生產毛額（GDP）約2%，額外加徵的25%關稅「足以造成實質衝擊」。

美國是印度最大出口市場，2025年度出口總額4,340億美元當中，近20%（865億美元）銷美。夏哈預測，經濟成長恐從原先的7%降至約6%。高盛則估計新關稅將拖累GDP達0.6個百分點。

新德里智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI）創辦人斯里瓦斯塔瓦分析，印度的競爭對手將因此受益，「即使關稅取消，也可能將印度排除在關鍵市場之外」，威脅到印度對中國和越南等對手的競爭力。

三菱日聯銀行經濟學家麥克‧萬（音譯）指出，「美國很容易從其他地區取得供應，但印度要分散出口市場卻相對困難。」

川普此舉也動搖莫迪將印度轉型為全球製造業重鎮的雄心壯志，同時也可能迫使印度疏遠美國，轉向加深與金磚國家的連結。

不過，部分經濟衝擊或可緩和，因為印度經濟主要由內需驅動，而非出口。而部分重要產業取得豁免，如電子產品出口不在新關稅範圍，暫時保住蘋果在印度的大規模新投資。藥品出口也暫不受影響。

美方原訂25至29日將赴印度舉行第六輪貿易談判，現已延後，加劇外界揣測是否能如莫迪2月拜訪白宮時表示，在今年秋季前敲定美印協議。

另一方面，巴基斯坦6月時曾提名川普角逐諾貝爾和平獎，主要是表彰他協助解決印度與巴國稍早爆發衝突所付出的努力，但莫迪對此感到相當憤怒。

根據新德里「全球貿易研究倡議」的數據，在2022年俄烏戰爭爆發前，俄羅斯石油僅占印度進口的0.2%；如今已達45%，每天約200萬桶。

