快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

為爭取調降關稅…韓美造船合作計畫啟動 韓華宣布投資50億美元

中央社／ 首爾27日專電
南韓政府先前為向美國爭取調降對等關稅，提出「讓美國造船再次偉大」計畫，推動韓美造船業合作。（法新社）
南韓政府先前為向美國爭取調降對等關稅，提出「讓美國造船再次偉大」計畫，推動韓美造船業合作。（法新社）

南韓政府先前為向美國爭取調降對等關稅，提出「讓美國造船再次偉大」計畫，推動韓美造船業合作。作為計畫其中一環，韓華集團在美國時間26日宣布了50億美元（約新台幣1450億元）規模的投資計劃。

根據東亞日報等韓媒報導，韓華集團今天在新船命名儀式上宣布將為旗下位於美國費城的造船廠投資50億美元，藉此建設2個船塢及3個岸壁，以及規模達12萬坪的生產基地，目標將年造船量從目前的1到1.5艘增至20艘。

韓華費城造船廠是韓華海洋與韓華系統去年分別以40%、60％持股收購的美國當地造船廠，也是南韓造船業者首次收購美國船廠。

這次投資是南韓政府提出「讓美國造船再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again, MASGA）計畫的一環，韓華費城造船廠將引進韓華海洋旗下的自動化設備、智慧船廠等融合尖端技術的造船設備，利用物聯網及人工智慧、機器人等，將造船過程數位化，強化生產效率。

韓華集團在美國設立的子公司韓華海運，今天也向韓華費城造船廠下了11艘船的訂單，包括10艘中型油輪及1艘液化天然氣（LNG）載運船，也是MASGA計畫的第一筆訂單，預計在2029年初交付第一艘船。

關稅 川普

延伸閱讀

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

不放棄格陵蘭？傳親川普人士當地從事「秘密行動」 丹麥急召見美外交官

相關新聞

為爭取調降關稅…韓美造船合作計畫啟動 韓華宣布投資50億美元

南韓政府先前為向美國爭取調降對等關稅，提出「讓美國造船再次偉大」計畫，推動韓美造船業合作。作為計畫其中一環，韓華集團在美...

最高50%…美對印度關稅今生效 印政府鼓勵業者出口中國大陸

美國與印度貿易談判崩潰，華府證實對印度進口商品課徵最高50%關稅自27日起生效，面對來自美國的訂單銳減，印度出口業者正努...

彭博：美關稅變數推動科技供應鏈重組 伺服器轉向美墨 手機仍倚重亞洲

因應美國關稅政策不斷變化，科技業加快供應鏈多元化布局的腳步。彭博分析師指出，如今形成兩股趨勢，一是伺服器生產向美國和墨西...

全球最高川普關稅正式生效！印度苦吞50% 專家曝長期風險

美國總統川普對印度部分輸美商品祭出50%關稅，新稅率在美東時間27日凌晨12時01分正式生效（台灣時間27日中午12時0...

美財長：美國關稅政策年收或逾5000億美元

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，總統川普關稅措施帶來的收入，可能超過每年5000億美元，其中7...

4度拒接川普來電！印度總理莫迪強勢回擊美國高關稅

英國電訊報26日引述據德國《法蘭克福匯報》（FAZ）報導，印度總理莫迪在近期關稅爭端加劇之際，據報已4度拒接美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。