為爭取調降關稅…韓美造船合作計畫啟動 韓華宣布投資50億美元
南韓政府先前為向美國爭取調降對等關稅，提出「讓美國造船再次偉大」計畫，推動韓美造船業合作。作為計畫其中一環，韓華集團在美國時間26日宣布了50億美元（約新台幣1450億元）規模的投資計劃。
根據東亞日報等韓媒報導，韓華集團今天在新船命名儀式上宣布將為旗下位於美國費城的造船廠投資50億美元，藉此建設2個船塢及3個岸壁，以及規模達12萬坪的生產基地，目標將年造船量從目前的1到1.5艘增至20艘。
韓華費城造船廠是韓華海洋與韓華系統去年分別以40%、60％持股收購的美國當地造船廠，也是南韓造船業者首次收購美國船廠。
這次投資是南韓政府提出「讓美國造船再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again, MASGA）計畫的一環，韓華費城造船廠將引進韓華海洋旗下的自動化設備、智慧船廠等融合尖端技術的造船設備，利用物聯網及人工智慧、機器人等，將造船過程數位化，強化生產效率。
韓華集團在美國設立的子公司韓華海運，今天也向韓華費城造船廠下了11艘船的訂單，包括10艘中型油輪及1艘液化天然氣（LNG）載運船，也是MASGA計畫的第一筆訂單，預計在2029年初交付第一艘船。
