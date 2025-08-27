美對印度50%關稅生效 懲罰購買俄羅斯石油

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國對多項印度產品徵收關稅加倍至50%的措施今天生效，美國總統川普藉此懲罰印度購買俄羅斯石油。

法新社報導，川普認為能源交易是俄羅斯對烏克蘭戰爭的重要收入來源，因而就此擴大施壓印度，以作為結束這場戰爭的部分行動。

最新舉措導致美印關係緊張，並成為印度改善與中國關係的新動力。

川普今年1月重返白宮以來，對盟邦和競爭對手都加徵關稅，印度面臨的50%稅率是美國對貿易夥伴徵收的最高稅率之一。

然而，部分產業仍有豁免，例如可能面臨單獨課徵關稅的藥品與電腦晶片。川普政府已對這些及其他領域展開調查，可能導致額外徵稅。智慧型手機在豁免名單之內。

已被單獨針對的產業，諸如鋼鋁及汽車，也同樣免於這些全國性關稅影響。

分析師警告，50%關稅等同於貿易禁運，很可能傷害中小型企業。

紡織品、海鮮及珠寶出口商已相繼表示美國訂單被取消，這些生意流向孟加拉和越南等競爭對手，引發外界對企業大規模裁員的疑慮。

美國去年是印度最大出口市場，出口額達873億美元。

全球第5大經濟體印度正尋求緩和衝擊，總理莫迪（Narendra Modi）在獨立紀念日的年度演說中承諾減輕民眾稅負。

川普貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）上週告訴記者，「印度似乎不願承認自己在這場流血衝突中的角色」，並稱印度正向中國國家主席習近平靠攏。

