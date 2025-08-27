快訊

全球最高川普關稅正式生效！印度苦吞50% 專家曝長期風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普對印度部分輸美商品祭出50%關稅，新稅率正式在美東時間27日凌晨12時01分生效，這是亞洲國家中遭受美方最高關稅稅率。歐新社
美國總統川普對印度部分輸美商品祭出50%關稅，新稅率正式在美東時間27日凌晨12時01分生效，這是亞洲國家中遭受美方最高關稅稅率。歐新社

美國總統川普對印度部分輸美商品祭出50%關稅，新稅率在美東時間27日凌晨12時01分正式生效（台灣時間27日中午12時01分），這是亞洲國家甚至全球遭受美方開出的最高關稅。專家分析，即使印美談成協議後取消高關稅，印度恐怕依舊被排除在關鍵市場外。此舉將顛覆華府數十年來極力拉近與印度關係的努力。

彭博資訊報導指出，印度是全球成長速度最快的主要經濟體，美國則是印度最大的出口市場，新關稅上路後，印美貿易量預計下滑。同時，這威脅到印度對中國和越南等對手的競爭力，也動搖總理莫迪將印度轉型為全球製造業重鎮的雄心壯志。

新德里智庫「全球貿易研究倡議」（Global Trade Research Initiative）創辦人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）分析，「這是一項戰略衝擊，威脅印度長期在美國勞動密集市場的立足點，恐造成出口重鎮大規模失業，並削弱印度參與全球價值鏈的能力」。他補充，競爭對手將因此受益，「即使關稅取消，也可能將印度排除在關鍵市場之外」。

另外，花旗集團估計，新關稅將造成印度面臨GDP成長率減少0.6至0.8個百分點的風險。不過，部分經濟衝擊或可緩和，因為印度經濟主要由內需驅動，而非出口。

報導指出，印度部分重要產業取得豁免，如電子產品出口不在新關稅範圍，暫時保住蘋果在印度的大規模新投資。藥品出口也暫不受影響。

美方原訂8月25日至29日將赴印度舉行第6輪貿易談判，現已延後，加劇外界揣測是否能如莫迪2月拜訪白宮時表示，在今年秋季以前敲定印美協議。

然而，印美關係轉趨緊張，恐迫使印度疏遠美國，轉向加深與金磚國家的連結。

