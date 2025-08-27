快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

美財長：美國關稅政策年收或逾5000億美元

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。歐新社
美國財政部長貝森特。歐新社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，總統川普關稅措施帶來的收入，可能超過每年5000億美元，其中7月至8月將大幅成長，9月增幅可能更大。

路透社報導，貝森特在白宮內閣會議上表示，他先前預估的每年3000億美元關稅收入過於保守。

貝森特說：「7月至8月，我們看到了顯著成長，我認為8月至9月增幅還會更大，因此，我認為可能遠超過5000億美元，甚至可能接近1兆美元。本屆政府，你們的政府，已經顯著削減了預算赤字。」

關稅收入將抵消共和黨今年通過的減稅和支出法案造成的赤字增加。國會預算處（CBO）估計，該法案將在未來10年使赤字擴大3.4兆美元。

川普的關稅措施使美國7月關稅收入較2024年7月的70億美元增加近210億美元，與6月200億美元的增幅基本持平。

8月7日起，幾乎所有貿易夥伴的關稅稅率均大幅調高。

關稅 川普

延伸閱讀

美關稅...桃園汽車產業恐慘 張善政：對川普失望、將向AIT表達

引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？

圖表看時事／美商長點名台積電股權換補助！晶片法誰受益最大？

川普揚言「中國不給稀土就課200％關稅」 網酸：放羊的孩子

相關新聞

4度拒接川普來電！印度總理莫迪強勢回擊美國高關稅

英國電訊報26日引述據德國《法蘭克福匯報》（FAZ）報導，印度總理莫迪在近期關稅爭端加劇之際，據報已4度拒接美國總統川普...

美財長：美國關稅政策年收或逾5000億美元

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，總統川普關稅措施帶來的收入，可能超過每年5000億美元，其中7...

美國能轉單、印度難轉向：50%關稅重創4,340億美元出口引擎

美國總統川普對印度購買俄羅斯石油的懲罰性關稅本周三（27日）生效，印度輸美商品將面臨高達50%的稅率。

川普逼大陸出口稀土 放話對陸課200%關稅 強調握有更多籌碼

美國總統川普25日表示，美國願意接受69萬名中國大陸留學生，做為美中貿易談判條件之一。川普還說，大陸必須輸出磁鐵（稀土）...

美：南韓15%關稅不變 兩國舉行峰會 承諾加碼投資

美國總統川普與南韓總統李在明25日在美國華府舉行峰會，儘管韓方承諾要加碼投資美國1,500億美元，並在航太、造船、能源等...

北京擬派代表赴美會談

傳出中國大陸本周將派商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼前往美國，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員會談，這代表中美同意貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。