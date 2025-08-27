美財長：美國關稅政策年收或逾5000億美元

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，總統川普關稅措施帶來的收入，可能超過每年5000億美元，其中7月至8月將大幅成長，9月增幅可能更大。

路透社報導，貝森特在白宮內閣會議上表示，他先前預估的每年3000億美元關稅收入過於保守。

貝森特說：「7月至8月，我們看到了顯著成長，我認為8月至9月增幅還會更大，因此，我認為可能遠超過5000億美元，甚至可能接近1兆美元。本屆政府，你們的政府，已經顯著削減了預算赤字。」

關稅收入將抵消共和黨今年通過的減稅和支出法案造成的赤字增加。國會預算處（CBO）估計，該法案將在未來10年使赤字擴大3.4兆美元。

川普的關稅措施使美國7月關稅收入較2024年7月的70億美元增加近210億美元，與6月200億美元的增幅基本持平。

8月7日起，幾乎所有貿易夥伴的關稅稅率均大幅調高。