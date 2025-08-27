快訊

4度拒接川普來電！印度總理莫迪強勢回擊美國高關稅

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
莫迪今年2月13日曾到白宮與川普會談，高關稅讓兩人關係急轉直下。路透
莫迪今年2月13日曾到白宮與川普會談，高關稅讓兩人關係急轉直下。路透

英國電訊報26日引述據德國《法蘭克福匯報》（FAZ）報導，印度總理莫迪在近期關稅爭端加劇之際，據報已4度拒接美國總統川普的來電。

華府於25日宣布對印度額外加徵25%的報復性關稅，理由是新德里大幅增加對俄羅斯石油的採購。這使印度出口商品的總關稅稅率最高達到50%。

FAZ引述匿名人士稱：「川普在最近幾周曾四度嘗試打電話給莫迪，但莫迪拒接。」美印官方均未證實。該報文章開頭還以戲謔口吻寫道：「廚房心理學如今在印度很流行。據說莫迪有一種創傷觸發器，名字叫川普。」

《日經亞洲》也在8月24日報導，印度外交專家指出，川普近期多次試圖致電莫迪尋求妥協，但印度領導人始終拒絕接聽，這進一步加劇了川普的挫折感。

隨著談判破裂並確定美國將對印度商品徵收高額關稅，印度出口商已準備迎接美國訂單急遽下滑的衝擊。25%的關稅已正式生效，另25%將自8月27日開始實施，這在美國國土安全部25日的公告中獲得確認。

本月稍早，川普在接受CNBC採訪時形容印度與俄羅斯的經濟是「死的」，並指責印度對烏克蘭戰爭死難者「毫不在乎……他們正在助長俄羅斯的戰爭機器，如果他們繼續這樣，我會不高興。」

原定於8月25日至29日赴新德里的美國貿易談判團已取消訪問，雙邊貿易危機再度升高。不過，印度外交部長蘇杰生23日表示，與華府的談判仍在進行，但新德里必須捍衛某些立場。

根據新德里「全球貿易研究倡議」的數據，在2022年俄烏戰爭爆發前，俄羅斯石油僅占印度進口的0.2%；如今已達45%，每天約200萬桶，去年為莫斯科帶來約新台幣1.7兆元收入。

儘管川普與莫迪私人關係曾經友好，但近來美印關係明顯惡化，貿易談判停滯令川普感到沮喪。據稱，莫迪對巴基斯坦在5月短暫邊境衝突後讚揚川普斡旋、甚至提名他角逐諾貝爾和平獎一事，感到相當憤怒。

