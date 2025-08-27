小額免稅取消 萬國郵政聯盟：25國暫停向美出貨
聯合國專責郵政事務的機構今天指出，美國川普政府撤銷一項免除小型包裹關稅的規定引發不確定性後，這個機構所屬25個成員國已暫停向美國發貨。
綜合路透社和法新社報導，總部位於瑞士的「萬國郵政聯盟」（Universal Postal Union）擁有192個成員國，宗旨在促進彼此郵政服務合作。萬國郵政聯盟表示，他們8月25日已致函美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）表達對發貨中斷的憂慮。
儘管澳洲、挪威、瑞士等國已公開宣布暫停發貨，但聯盟並未透露具體國家名稱。
川普政府7月時表示，將從8月29日起暫停對價值低於800美元的國際貨運實施全球「小額豁免」（deminimis），這也使得文書工作縮減至最低。
萬國郵政聯盟指出，暫停向美國發貨將持續實施，一直到美國當局計劃如何實施已宣布的措施更加明朗化為止。
