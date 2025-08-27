快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

小額免稅取消 萬國郵政聯盟：25國暫停向美出貨

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導

聯合國專責郵政事務的機構今天指出，美國川普政府撤銷一項免除小型包裹關稅的規定引發不確定性後，這個機構所屬25個成員國已暫停向美國發貨。

綜合路透社和法新社報導，總部位於瑞士的「萬國郵政聯盟」（Universal Postal Union）擁有192個成員國，宗旨在促進彼此郵政服務合作。萬國郵政聯盟表示，他們8月25日已致函美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）表達對發貨中斷的憂慮。

儘管澳洲、挪威、瑞士等國已公開宣布暫停發貨，但聯盟並未透露具體國家名稱。

川普政府7月時表示，將從8月29日起暫停對價值低於800美元的國際貨運實施全球「小額豁免」（deminimis），這也使得文書工作縮減至最低。

萬國郵政聯盟指出，暫停向美國發貨將持續實施，一直到美國當局計劃如何實施已宣布的措施更加明朗化為止。

關稅 川普

延伸閱讀

掌控Fed理事會也未必能左右降息 川普下隻手恐伸向地區聯邦準備銀行

態度轉彎？ 川普：我跟習近平說過 很榮幸中國學生留學美國

開除聯準會理事庫克 川普：很快取得多數席次

經濟日報社論／川普催動美國特色的國家資本主義

相關新聞

4度拒接川普來電！印度總理莫迪強勢回擊美國高關稅

英國電訊報26日引述據德國《法蘭克福匯報》（FAZ）報導，印度總理莫迪在近期關稅爭端加劇之際，據報已4度拒接美國總統川普...

美國能轉單、印度難轉向：50%關稅重創4,340億美元出口引擎

美國總統川普對印度購買俄羅斯石油的懲罰性關稅本周三（27日）生效，印度輸美商品將面臨高達50%的稅率。

川普逼大陸出口稀土 放話對陸課200%關稅 強調握有更多籌碼

美國總統川普25日表示，美國願意接受69萬名中國大陸留學生，做為美中貿易談判條件之一。川普還說，大陸必須輸出磁鐵（稀土）...

美：南韓15%關稅不變 兩國舉行峰會 承諾加碼投資

美國總統川普與南韓總統李在明25日在美國華府舉行峰會，儘管韓方承諾要加碼投資美國1,500億美元，並在航太、造船、能源等...

北京擬派代表赴美會談

傳出中國大陸本周將派商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼前往美國，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員會談，這代表中美同意貿...

川普反數位稅 喊加稅報復

美國總統川普威脅，哪國針對美國科技公司課徵數位服務稅（DST），他就對哪國加徵關稅、限制美國的先進技術和半導體出口，以做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。