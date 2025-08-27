美國能轉單、印度難轉向：50%關稅重創4,340億美元出口引擎

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度輸美商品美東時間周三凌晨起面臨50%關稅，料重創印度出口。工程與電子製品、藥品、寶石與珠寶等首當其衝。路透
美國總統川普對印度購買俄羅斯石油的懲罰性關稅本周三（27日）生效，印度輸美商品將面臨高達50%的稅率。

川普在8月初威脅，由於印度購買俄油，將把印度商品的關稅上調25個百分點，疊加在川普對等關稅對印度課徵的25%現有稅率之上。一位政府官員表示，美印不太可能在美東時間午夜之前談成新的貿易協議。

這將嚴重削弱印度作為新興製造中心的吸引力。Capital Economics新興市場副首席經濟學家Shilan Shah估算，美國需求占印度GDP約2%，額外加徵的25%關稅「足以造成實質衝擊」。

美國是印度最大出口市場，本（2025）年度出口總額4,340億美元當中有近20%（865億美元）銷美。Shah預測，經濟成長恐從原先的7%降至約6%。高盛則估計新關稅將拖累GDP達0.6個百分點。

工程與電子製品、藥品、寶石與珠寶等產業料首當其衝。

工程製品

汽車零件、電力設備與工業機械等工程製品是印度對美出口的最大宗，本年度總額達1,170億美元，其中約191.6億美元（16%）銷往美國。鋼鐵出口已面臨50%關稅，如今相同稅率可能擴及其他工程製品，前景更趨嚴峻。

寶石、珠寶、紡織與服裝

寶石珠寶業占印度GDP約7%，雇用500萬人，對美出口比重33%；紡織業養活4,500萬人，對美出口達34%。業界憂心關稅大增將喪失競爭優勢，急盼政府馳援。

電子業

電子產品有38%銷往美國，3月對美出口年增逾1倍達到27.6億美元，是「暴露風險最高」產業。雖然智慧手機、電腦等目前獲豁免，但川普政策存有不確定性。

製藥業

對美藥品出口超過105億美元，占該產業總出口近35%。目前仍獲豁免，但川普已揚言未來將對藥品課徵最高250%關稅。

整體競爭力

三菱日聯銀行經濟學家Michael Wan指出，「美國很容易從其他地區取得供應，但印度要分散出口市場卻相對困難。」印度在藥品領域有歐洲競爭；電子業對手有越南與墨西哥；紡織業勁敵包括柬埔寨與孟加拉；寶石珠寶則有以色列。

