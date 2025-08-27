快訊

北京擬派代表赴美會談

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

傳出中國大陸本周將派商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼前往美國，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員會談，這代表中美同意貿易戰休兵後，雙方某種程度互動正開始恢復。李成鋼據傳也將與美國商界人士會晤。

華爾街日報引述知情人士報導李成鋼的美國行。路透、彭博詢問白宮，獲得美國政府發言人的證實，李成鋼預計本周前往華盛頓，可能會見美國副部級政府官員，但他這次訪問不是正式談判會議的一環。

這位發言人補充說，李成鋼此行訪問美國，不屬於正式談判會議的一部分，但美方歡迎大陸為縮減對美貿易順差所做的努力。大陸外交部、商務部及美國駐北京大使館，則未有任何置評。

本月稍早，美國總統川普將對大陸商品加徵更高關稅計劃再度延後90天，隨後北京當局也做出相應暫停措施。這段休戰期為雙方提供更多時間，討論其他懸而未決的問題，例如：川普因芬太尼走私對大陸加徵的關稅、美方對大陸購買受制裁俄羅斯與伊朗石油的關切，以及美國企業在大陸營運等。

歐亞集團（Eurasia）中國與東北亞團隊資深分析師傑洛米‧陳（音譯）認為，北京派李成鋼赴美，是一個「有利於推動峰會的積極訊號」，為川習會鋪路。

關稅 川普

