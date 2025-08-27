快訊

川普逼大陸出口稀土 放話對陸課200%關稅 強調握有更多籌碼

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者賴錦宏／綜合報導
美國總統川普。路透

美國總統川普25日表示，美國願意接受69萬名中國大陸留學生，做為美中貿易談判條件之一。川普還說，大陸必須輸出磁鐵（稀土）給美國，否則將被課徵200%關稅

他不忘強調，在貿易問題上，比起大陸對美國，美國擁有更多籌碼，飛機零件是華府可以用來對抗北京稀土限制的關鍵品項。

川普在白宮與南韓總統李在明舉行雙邊會議前對媒體說，大陸必須繼續出口稀土磁鐵，否則美國將課徵200%關稅或其他措施。他說：「我覺得這不會有太多問題。中國很聰明地壟斷了全球磁鐵市場，以前從來沒有人需要磁鐵，直到他們在20年前說服所有人使用磁鐵。」

川普表示，「我們現在也非常重視磁鐵領域，不過是出於國家安全考量」，「但我們有一個強而有力籌碼，那就是飛機零件，還有許多波音飛機」。他說，「我們掌握的牌比他們更多、更好」，「如果我打出這些牌，將會摧毀中國。但我不會打這些牌」。

他指大陸有200架波音飛機因缺乏零件無法飛行；其中部分原因是北京的磁鐵政策。但是「我把所有零件都送給他們，讓他們的飛機能飛」，川普說，「我本可以扣住那些零件，但我沒有那麼做，因為看在交情份上。他們的飛機現在都能飛了」。

川普還說，美國與北京的談判，最終的最大籌碼就是關稅。他說，「如果我們想對中國加徵100%、甚至200%的關稅，那我們就不會再和他們做任何生意。你知道嗎？即使這樣也沒關係」，「但就磁鐵的情況，我們對他們擁有極大影響力，但他們對我們也有一些力量」。

川普說：「因為關稅及其他事項關係，我們從中國賺了很多錢。目前經濟關係比前拜登任內好多了，那時候他簡直被洗劫一空」；「我們將與中國相處融洽，我們現在跟中國的關係與以往不同」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持密切交往和溝通。

郭嘉昆26日在例行記者會上重申，中國一貫按照相互尊重、和平共處、合作、共贏的原則，處理和推進中美關係，同時堅定維護自身主權、安全和發展利益。

川普8月11日簽署行政命令，與中國達成貿易協議的期限再次延長90天到11月10日。川普之前威脅對中國課徵145%關稅，中國也以125%關稅回擊。

