美：南韓15%關稅不變 兩國舉行峰會 承諾加碼投資

經濟日報／ 編譯陳苓劉忠勇／綜合外電
三星電子會長李在鎔（左起）、輝達執行長黃仁勳和SK集團會長崔泰源，25日出席在美韓企業領袖圓桌會議。（歐新社）

美國總統川普與南韓總統李在明25日在美國華府舉行峰會，儘管韓方承諾要加碼投資美國1,500億美元，並在航太、造船、能源等領域加強合作，但川普仍堅守原本的關稅協議，將繼續向南韓開徵15%關稅。

美韓領袖在峰會上討論經濟合作、川普可能會晤北韓領導人金正恩等，川普和李在明對在北韓、造船方面密切合作表示樂觀，但川普強調對南韓商品開徵的15%關稅，不會改變。

圖／經濟日報提供

峰會後，美韓企業高層舉行了圓桌會議，與會者包括三星電子會長李在鎔、輝達執行長黃仁勳等。南韓企業承諾，將在美國投資1,500億美元。韓企遊說團體表示，這筆資金將用於人工智慧（AI）、生技、造船、核能領域，但未給出詳細數字或時間表。

韓企原本就是美國投資大戶，要是新承諾成真，對美投資額將相當於2024年南韓對美直接外國投資的六倍。據美韓7月達成的關稅協議，南韓還要成立3,500億美元基金投資美國。

多家南韓企業同步宣布新計畫。大韓航空承諾向波音採購103架客機，總值362億美元，為該公司有史以來最大規模單一合約，並與奇異航太（GE Aerospace）敲定137億美元協議，要採購引擎與維修服務。

現代汽車也宣布，2025-2028年對美投資額，將從先前宣布的210億增至260億美元，投資內容包括在路易斯安那州興建一座新鋼廠、擴大汽車產能，以及興建機器人工廠、年產量為3萬台，共可新增2萬5,000個就業機會。

造船業方面，川普說，美國將與南韓攜手振興美國造船業，美方將向南韓購買船艦，南韓將協助美國在本土造船。南韓造船廠HD Hyundai將與美國博龍資本成立規模數十億美元的基金，強化美國海事產能。

南韓天然氣公司也與大宗商品公司托克簽署長期協議，2028年起每年將進口330萬噸液化天然氣（LNG），這些LNG主要產自美國。

南韓分析師認為，美韓峰會去除許多不確定性，可視為成功。IM證券研究員朴尚賢（音譯），峰會目標是捍衛南韓利益，而非贏得妥協，某個程度上結果是成功的。

