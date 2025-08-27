快訊

美國喊報復數位稅 我財長：台灣沒數位稅

聯合報／ 記者張曼蘋唐筱恬／台北報導
財政部長莊翠雲。記者林伯東／攝影
美國總統川普警告全球，若沒有取消「數位服務稅」將祭出報復性關稅，並限制美國晶片技術出口。財政部長莊翠雲昨天表示，我方有對境外電商課稅，但沒有所謂的數位稅。

莊翠雲等部會官員昨在立院列席備詢，國民黨立委賴士葆質詢時提及，據外媒最新報導，川普要對全世界國家、有向美國高科技公司課徵數位稅者，將增加關稅反制，台灣是否也有課徵數位稅？

莊翠雲表示，我方有對境外電商課稅，目前對境外電商確實有課相關稅，但「數位服務稅是沒有課」。

民進黨立委郭國文、賴瑞隆、鍾佳濱、林俊憲等人日前開記者會，並邀請數發部產業署署長林俊秀、Meta代表前來說明，但Meta並沒有派人出席。綠營立委批Meta對我國民怨不理不睬、也從來不派代表回應爭議的態度，其中林俊憲更補充，Meta甚至沒在台灣落地，雖然有在台灣經營，但登記在蘇格蘭，也就是說，「Meta在台灣賺那麼多錢，卻從來沒有繳過稅。」

鍾佳濱昨表示，目前政府沒有要Meta負擔稅務，而「數位服務法」也是因應跨國詐騙而生，「尤其打擊詐騙、防制洗錢，不僅與美國政府的政策目標一致」，更是全球共識，還能促進全球商務交流正常往來。

鍾佳濱強調，目前台灣政府要求的是促進Meta等數位網路巨流企業自理，沒有任何稅務問題，是要求網路公司藉由透明化客戶規範明確告知使用者，並且公平友善的對應平台使用者，這不僅符合社群平台追求的高度客戶認同，也有助於企業成長。

