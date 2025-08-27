川普警告各國 對美課數位稅將遭關稅報復

美國總統川普威脅，要對向谷歌等美國大型科技企業課徵數位服務稅的國家，祭出加徵關稅、限制美國先進技術和半導體出口等報復措施。衛報說，這將對徵收數位服務稅的英國與部分歐盟國家產生影響。

川普廿五日在社群平台發文表示：「數位稅、數位服務相關立法，以及數位市場規範，都是為了傷害或歧視美國科技業。令人火大的是，它們竟然完全放過中國最大的科技公司。這必須立刻結束、現在就結束！」

川普還表示，「我在此警告所有推動數位稅、相關立法、規定或規範的國家，若不撤除這些具歧視性的措施，我，身為美國總統，將對該國出口至美國的產品加徵大幅額外關稅，並對我國高度受保護的技術與晶片實施出口管制」。

衛報說，由於歐盟已通過數位服務法限制大型科技企業的權力，而包含法國、義大利、西班牙在內的歐盟成員也已實施數位服務稅，英國也於二○二○年推出數位服務稅，並在與川普達成協議後持續施行，川普的威脅已對英國與歐盟帶來壓力。

數位服務稅針對線上廣告、網路銷售等營收課稅，受到影響的美國大型科技業者包括谷歌、亞馬遜、臉書母公司Meta和蘋果等。

雖然美國與歐盟一周前才在聯合聲明中同意「不會對電子傳輸課徵關稅」；歐盟廿七國也確認不會推動網路使用費。但歐盟執委會發言人賓荷廿六日回應道，「規範在我們領土內的經濟活動，使其符合我們的民主價值，是歐盟及其成員國的主權」。

川普一直不滿全球數位服務稅對美企產生影響，今年二月還頒布行政命令揚言採取報復性關稅。為安撫川普，英國首相施凱爾於今年四月曾向美大型科技企業提出降低數位服務稅總體稅率，而其他國家的公司仍課徵該稅。

彭博資訊分析，川普這段發言可能讓投資人擔心他變化無常且干預性的政策，最終損害企業獲利。