川普反數位稅 喊加稅報復

美國總統川普威脅，哪國針對美國科技公司課徵數位服務稅（DST），他就對哪國加徵關稅、限制美國的先進技術和半導體出口，以做為報復。

川普25日在社群平台Truth Social發文表示：「數位稅、數位服務相關立法，以及數位市場規範，都是為了傷害或歧視美國科技業。令人火大的是，它們竟然完全放過中國最大的科技公司。這必須立刻結束、現在就結束！」他還寫道：「我在此警告所有推動數位稅、相關立法、規定或規範的國家，如果不撤除這些具歧視性的措施，我，身為美國總統，將對該國出口至美國的產品加徵大幅額外關稅，並對我國高度受保護的技術與晶片實施出口管制。」

一周前，美國與歐盟才在聯合聲明中同意，將共同「解決不合理的貿易壁壘」，並且「不會對電子傳輸課徵關稅」。歐盟27國同時也確認，不會推動網路使用費。不過歐盟執委會發言人賓荷26日回應道，「規範在我們領土內的經濟活動，使其符合我們的民主價值，是歐盟及其成員國的主權」。

川普先前也曾因與數位服務稅相關的歧見，揚言對加國和法國等國課徵關稅。