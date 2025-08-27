快訊

陸貿易談判代表李成鋼 本周赴華府

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周將前往華盛頓，與美國副部級官員進行貿易磋商，儘管華府表示李的到訪非正式談判會議的一部分，仍凸顯中美兩國正尋求在關稅休戰期內建立定期對話機制。

美媒華爾街日報昨引述知情人士透露，李成鋼即將在本周前往華府，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員舉行新一輪貿易會談，並與美國商界代表交流。美國政府發言人隨後證實此消息，但指李成鋼可能會見的是美國政府副部級官員，並補充說，此次訪問並不是中美正式談判會議的一部分。一名消息人士告訴路透，李成鋼不是應美方要求前來。

知情人士表示，李成鋼將討論大豆採購事宜，也將繼續敦促川普政府放寬對大陸技術銷售限制。本月稍早，美國總統川普發文敦促大陸將美國大豆的採購量提高四倍。知情人士並指，北京將繼續要求美方取消與芬太尼相關的百分之廿關稅，以換取承諾購買大豆或波音飛機。

針對李成鋼訪美，大陸外交部發言人郭嘉昆昨在記者會上未正面回應，表示「建議向中方主管部門詢問」。據財聯社報導，大陸商務部昨下午發布李成鋼廿五日在加拿大多倫多會見加中貿易理事會董事會成員的消息，顯示李成鋼正在北美訪問。

關稅 川普

