中美貿易談判 川普：願接受60萬學生

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明舉行雙邊會議之前對媒體表示，美國願意接受六十萬名中國大陸留學生，做為美中貿易談判條件之一。川普還說，中國必須輸出稀土磁鐵給美國，否則將被課徵百分之二百關稅。

川普說，「我們將與中國相處融洽，我們現在跟中國的關係與以往不同」。

川普答覆媒體詢問何時將與中國國家主席習近平見面時表示，美國將接受六十萬名中國學生。川普說，希望今年能與習近平會面，「習主席希望我能訪問中國」。

川普說：「因為關稅以及其他事項的關係，我們從中國賺了很多錢。目前經濟關係比前總統拜登任內好多了，那時候他簡直被洗劫一空。」

美國國務卿魯比歐五月間宣布，將積極取消中國留學生的學生簽證，並說與中國共產黨有關係是取消標準之一。

根據統計，二○二三至二○二四學年度，在美國各地大學註冊的中國學生共有廿七萬七三九八人，但註冊人數在二○二四年下降。

川普廿五日對媒體談話時也說，中國必須繼續出口稀土磁鐵銷售，否則美國將課徵中國百分之二百關稅或其他措施。他說：「我覺得這不會有太多問題。中國很聰明地壟斷了全球磁鐵市場，以前從來沒有人需要磁鐵，直到他們在廿年前說服所有人使用磁鐵。」

川普說，美國也具備很有力的籌碼，像是飛機零件，他指中國有兩百架波音飛機因缺乏零件無法飛行；川普說，基於兩國關係，他開放這些零件給中國。

川普八月十一日簽署行政命令，與中國達成貿易協議的期限再次延長九十天到今年十一月十日。川普之前威脅對中國課徵百分之一四五關稅，中國也以百分之一二五關稅回擊。

川普指，他預計將在今年或不久之後訪華。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的交往和溝通。

郭嘉昆廿六日在例行記者會上重申，中國一貫按照相互尊重、和平共處、合作、共贏的原則，處理和推進中美關係，同時堅定維護自身的主權、安全和發展利益。