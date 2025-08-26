川李會避敏感議題！驚險躲過「澤倫斯基時刻」 李在明：因為我讀過他的著作

美國總統川普今天在華府接待南韓總統李在明，他在會面前發文提到右翼陰謀論，但在備受矚目的川李會上未再提起，也避開台灣等敏感議題，讓李在明驚險躲過「澤倫斯基時刻」。

路透社報導，官員與分析家表示，今天的高峰會是川普（Donald Trump）與李在明（Lee Jae Myung）的首度會晤，儘管一開始出現不祥預兆，但大致上依照南韓期望的方向進行。

最重要的是，李在明躲過他們最害怕的場景，也就是在橢圓形辦公室遭到突襲，類似今年2月川普就美國軍援與俄烏戰爭斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時引發的激烈口角。

全球經濟研究所（Institute for Global Economics）主席全光宇（Jun Kwang-woo，譯音）表示：「川普沒有讓李在明難堪，雙方似乎試圖避開敏感議題，像是南韓在中國與台灣緊張局勢中的政治立場。川普現在可能沒有餘力與李在明製造緊張，因為他已經因其他國家的摩擦承受壓力。」

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說，「李在明總統在橢圓形辦公室舉行的記者會，進行得似乎比預期順利」，提到川普支持李在明的對北韓方針，並表示樂於與北韓領導人金正恩接觸。

然而，南韓究竟將同意為2萬8500名駐韓美軍分攤多少費用，目前還有相關重要問題有待解決；此外，關於倉促談成的關稅協議，也還有許多細節尚待釐清，而且尚未以書面形式確立。

但李在明避開了部分觀察家擔憂將發生的火爆衝突，他們擔心在北韓大力推動核武與彈道飛彈發展並與俄羅斯深化關係之際，這將導致長期的同盟關係在公開場合上破裂。

所幸，李在明與川普表現出友好且相互恭維的氣氛，同時避開了棘手的貿易與國防議題，並化解與去年12月南韓政治危機有關的潛在衝突。

在兩人今天將於白宮見面的幾個小時前，川普在社群媒體發文問「南韓發生了什麼事？看起來像是一場清洗或或革命」，並表示他將在與李在明會面時提到這個問題。

川李會結束後，李在明在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的活動上談笑風生地表示：「在我今天與總統川普會面前，他在真實社群（Truth Social）發了一篇非常具威脅性的貼文。」

李在明說：「我的幕僚擔心我們可能面臨澤倫斯基時刻。但我知道我不會陷入這種處境。因為我讀過川普的著作『交易的藝術』（The Art of the Deal）。」

在李在明解釋調查人員展開的突襲是與政治危機有關，且僅侷限於美韓共同營運基地的南韓那側後，川普緩和語氣，並稱他稍早發出的言論可能是「誤解」與「謠言」。李在明辦公室表示，兩人私下討論時，川普沒有再度提起此議題。

兩人在橢圓形辦公室會談時，並沒有發生戲劇性的衝突，他們的對話充斥著相互讚美與溫暖話語，還談到川普與金正恩之間的「良好關係」。

總部設於首爾的世宗研究所（Sejong Institute）副所長鄭成長（Cheong Seong-chang）說：「這場峰會順利結束，沒有發生戲劇性場面。」

但鄭成長指出，保持模糊意味著南韓自己的政策目標沒有獲得回應，包括要求美國批准進行核燃料再處理，以及修改與造船有關的美國法律。