澳洲郵政跟進台灣法國 暫停寄送部分寄美郵件
澳洲今天加入台灣、奧地利、法國等的行列，暫停部分寄往美國的郵件服務，以因應美國總統川普（Donald Trump）即將實施的包裹關稅新政所引發的「複雜且瞬息萬變的情勢」。
法新社報導，澳洲郵政（Australia Post）表示，將不再受理大多數寄往美國和波多黎各的包裹，「直到發布新的指示為止」。
價值低於100美元（約新台幣3000元）的禮品、信件及文件則不受影響。
澳洲郵政宣布這項政策之前，奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、印度和紐西蘭已採取類似措施。
日本同樣宣布明起暫停收寄發往美國價值超過100美元的個人禮品及商品。
台灣則自今天起暫停收寄發往美國的商品類郵件。
美國29日起全面暫停低價商品小額豁免（deminimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元進口郵件，均須繳納關稅。
澳洲郵政執行總經理史塔（Gary Starr）表示，澳洲郵政致力於提供「可靠且具競爭力的郵政服務」。
但「鑒於複雜且瞬息萬變的局勢」，澳洲郵政儘管「遺憾卻不得不」暫停部分寄往美國的郵件服務。他說，這項過渡性措施有其必要，好讓澳洲郵政「替客戶發展並執行一套可行的解決方案」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言