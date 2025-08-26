澳洲郵政跟進台灣法國 暫停寄送部分寄美郵件

快訊

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導
澳洲郵政示意圖。路透
澳洲今天加入台灣、奧地利、法國等的行列，暫停部分寄往美國的郵件服務，以因應美國總統川普（Donald Trump）即將實施的包裹關稅新政所引發的「複雜且瞬息萬變的情勢」。

法新社報導，澳洲郵政（Australia Post）表示，將不再受理大多數寄往美國和波多黎各的包裹，「直到發布新的指示為止」。

價值低於100美元（約新台幣3000元）的禮品、信件及文件則不受影響。

澳洲郵政宣布這項政策之前，奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、印度和紐西蘭已採取類似措施。

日本同樣宣布明起暫停收寄發往美國價值超過100美元的個人禮品及商品。

台灣則自今天起暫停收寄發往美國的商品類郵件。

美國29日起全面暫停低價商品小額豁免（deminimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元進口郵件，均須繳納關稅。

澳洲郵政執行總經理史塔（Gary Starr）表示，澳洲郵政致力於提供「可靠且具競爭力的郵政服務」。

但「鑒於複雜且瞬息萬變的局勢」，澳洲郵政儘管「遺憾卻不得不」暫停部分寄往美國的郵件服務。他說，這項過渡性措施有其必要，好讓澳洲郵政「替客戶發展並執行一套可行的解決方案」。

