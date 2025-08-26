美中互動再開 北京傳本周派貿易談判代表李成鋼赴美

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
中國大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼。 歐新社
媒體傳出中國大陸本周將派商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼前往美國，與美國貿易代表葛里爾與財政部官員會談，這代表了中美同意貿易戰休兵後，雙方某種程度的互動正開始恢復。李成鋼據說也將與美國商界人士會晤。

華爾街日報今（26）日引述知情人士報導李成鋼的美國行，彭博新聞查證時，一位美國政府發言人表示，這位中國大陸官員可能只會與副部級官員會談，而非葛里爾或財政部長貝森特開會協商。

這位發言人補充說，李成鋼此行訪問美國，不屬於正式談判會議的一部分，但美方歡迎中國為縮減對美貿易順差所做的努力。

中國大陸外交部、商務部及美國駐北京大使館，則是未回應置評請求。

在本月稍早，美國總統川普將對中國大陸商品加徵更高關稅的計劃再度延後90天，隨後北京當局也做出相應暫停措施。

這段休戰期為雙方提供更多時間，來討論其他懸而未決的問題，例如：川普因芬太尼走私對中國加徵的關稅、美方對中國大陸購買受制裁的俄羅斯與伊朗石油的關切，以及美國企業在中國大陸的營運等。

歐亞集團（Eurasia Group）中國與東北亞團隊的資深分析師Jeremy Chan認為，北京派李成鋼赴美，是一個「有利於推動峰會的積極訊號」，這可能為川普與中國大陸國家主席習近平的會晤鋪路。

川普本人先前已多次表示，希望與習近平會面，他最新的說法是：「很可能在今年內，或不久之後，我們會去中國。」

中國大陸今年稍早任命李成鋼為商務部副部長兼貿易談判代表。李成鋼曾擔任中國大陸駐世界貿易組織（WTO）代表。

關稅 川普

