華爾街日報：陸商務部副部長李成鋼本周赴美續談貿易協議

華爾街日報報導，中國大陸首席談判代表何立峰的高級助理，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，將於本周晚些時候與美國貿易代表格里爾的副手及財政部官員會面，這將是兩國在美國首都的首次對話，雙方希望在延長的關稅休戰期間建立定期對話機制。

此次會談正值中美將關稅休戰延長至11月初。此前，雙方同意撤回針鋒相對的關稅上調，並放寬對關鍵商品的出口限制，包括中國的稀土磁鐵及美國的部分科技產品。

川普政府近期對北京的對抗態度有所緩和，近幾個月，兩國高級官員也在討論川普與中國領導人習近平可能舉行的峰會。

川普25日在白宮會見南韓總統李在明時對記者表示，他正在考慮訪問中國，「在今年某個時候，或不久之後，我們將前往中國，」川普說：「我們將與中國建立很好的關係。」

儘管如此，全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢仍在醞釀。

本月早些時候，川普要求中國大幅增加對美國大豆的採購，但這一要求至今未獲回應，北京尚未從9月開始的收穫季購買任何大豆。與此同時，川普政府正準備加強對中國鋼鐵、銅和鋰進口的審查，目的是執行美國對新疆地區涉嫌使用強迫勞動產品的禁令，並與川普降低美中貿易逆差的廣泛目標保持一致。