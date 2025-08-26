盧特尼克：日本對美5,500億美元投資協議本周定案
美國商務部長盧特尼克表示，美方本周將就日本在美投資5,500億美元宣布具體內容，日本首席貿易代表據報導也將訪問華府，敲定相關協議。
盧特尼克周一晚間在福斯新聞（Fox News）節目上說：「我們將在本周稍後宣布的日方協議，這是川普親手拍板的5,500億美元投資案。」
美日雙方已在7月達成協議，同意美國對日本貨品關稅降至15%，作為交換，日本將透過政府支持的貸款和擔保，在美國投資5,500億美元。不過，這筆投資計畫的細節仍不明朗。
日本媒體FNN周一報導，日本首席貿易談判代表赤澤亮正最快本周將訪美，討論敲定協議的書面文件。
日經新聞周二則報導，美方敦促日方就投資計畫簽署書面協議，但日方希望文件不要太具法律拘束力，並要求美國總統盡快下令調降日本貨品的關稅。
由於美日貿易協議一直沒有正式文件，在東京對關稅引發疑慮，直到盧特尼克和美國財政部長貝森特出面澄清，才確定日本貨品可免於重複課稅。
盧特尼克和貝森特也在赤澤上一次在8月7日訪美時承諾，川普將再發總統令，調降日本汽車關稅，從27.5%降至15%，但未具體說明時程。
