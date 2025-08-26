快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

盧特尼克：日本對美5,500億美元投資協議本周定案

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部長盧特尼克表示，美方本周將就日本在美投資5,500億美元宣布具體內容，日本首席貿易代表據報導也將訪問華府，敲定相關協議。

盧特尼克周一晚間在福斯新聞（Fox News）節目上說：「我們將在本周稍後宣布的日方協議，這是川普親手拍板的5,500億美元投資案。」

美日雙方已在7月達成協議，同意美國對日本貨品關稅降至15%，作為交換，日本將透過政府支持的貸款和擔保，在美國投資5,500億美元。不過，這筆投資計畫的細節仍不明朗。

日本媒體FNN周一報導，日本首席貿易談判代表赤澤亮正最快本周將訪美，討論敲定協議的書面文件。

日經新聞周二則報導，美方敦促日方就投資計畫簽署書面協議，但日方希望文件不要太具法律拘束力，並要求美國總統盡快下令調降日本貨品的關稅。

由於美日貿易協議一直沒有正式文件，在東京對關稅引發疑慮，直到盧特尼克和美國財政部長貝森特出面澄清，才確定日本貨品可免於重複課稅。

盧特尼克和貝森特也在赤澤上一次在8月7日訪美時承諾，川普將再發總統令，調降日本汽車關稅，從27.5%降至15%，但未具體說明時程。

關稅 川普 日本 美國 盧特尼克 汽車關稅 貿易協議

延伸閱讀

美國取得英特爾10%股權 哈塞特重申：不涉經營權

金融時報：中高層指盧特尼克「欺人太甚」 勸退買H20晶片

美擬用補助換股權…韓媒：三星若就範 美政府持股恐接近李在鎔

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

相關新聞

華爾街日報：陸商務部副部長李成鋼本周赴美續談貿易協議

華爾街日報報導，中國大陸首席談判代表何立峰的高級助理，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，將於本周晚些時候與美國貿...

盧特尼克：日本對美5,500億美元投資協議本周定案

美國商務部長盧特尼克表示，美方本周將就日本在美投資5,500億美元宣布具體內容，日本首席貿易代表據報導也將訪問華府，敲定...

波音又拿下大單！李在明會川普後 大韓航空將買逾百架飛機

南韓總統李在明周一（25日）在白宮會晤美國總統川普之後，大韓航空公司宣布計劃向波音公司（Boeing）採購逾100架飛機...

南韓企業承諾在美投資1,500億美元 現代汽車加碼投資

南韓總統李在明和美國總統川普舉行峰會，討論如何擴大經濟合作之際，南韓業者也承諾將在美國投資1,500億美元。

川普喊話 華府對磁鐵問題比北京有「更多」籌碼

美國總統川普周一（25日）表示，在貿易問題上，比起中國對美國，美國對中國擁有更多的籌碼，並指出飛機零件是華府可以用來對抗...

川普怒了重批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

美國總統川普25日在真實社群發文，誓言對徵收數位稅的國家徵收「巨額」新關稅，並實施晶片出口限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。