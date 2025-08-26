波音又拿下大單！李在明會川普後 大韓航空將買逾百架飛機

南韓總統李在明周一（25日）在白宮會晤美國總統川普之後，大韓航空公司宣布計劃向波音公司（Boeing）採購逾100架飛機，總價值達362億美元；另外也與奇異航太（GE Aerospace）簽署了價值137億美元的採購協議。

美國商務部長盧特尼克周一對彭博新聞說：「我們就在剛剛宣布了這筆交易，103架飛機和206具奇異航太引擎。」

大韓航空則是在聲明中表示，與波音的這項採購，是公司有史以來最大的一筆採購交易。這筆新訂單是在年初已下的訂單的基礎上再擴大，包括50架波音737 Max 10飛機、25架787Dreamliner客機、20架777-9廣體客機，以及另外8架777X貨機。

彭博新聞指出，川普政府祭出對等關稅威逼貿易夥伴縮減貿易失衡、提振美國製造，南韓成為最新與美國飛機製造商簽署飛機採購協議的國家。這些飛機合約，包括新訂單、追加訂單以及潛在訂單，已幫助波音在今年的銷售量超越歐洲競爭同業空中巴士（Airbus）。

此次交易完成後，大韓航空今年的波音訂單總數將超過150架，幾乎是韓航現有美國製飛機機隊數量的兩倍。最終這批訂單的波音飛機購買總數將達175架。