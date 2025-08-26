快訊

波音又拿下大單！李在明會川普後 大韓航空將買逾百架飛機

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
大韓航空宣布將採購逾百架波音飛機。 路透
南韓總統李在明周一（25日）在白宮會晤美國總統川普之後，大韓航空公司宣布計劃向波音公司（Boeing）採購逾100架飛機，總價值達362億美元；另外也與奇異航太（GE Aerospace）簽署了價值137億美元的採購協議。

美國商務部長盧特尼克周一對彭博新聞說：「我們就在剛剛宣布了這筆交易，103架飛機和206具奇異航太引擎。」

大韓航空則是在聲明中表示，與波音的這項採購，是公司有史以來最大的一筆採購交易。這筆新訂單是在年初已下的訂單的基礎上再擴大，包括50架波音737 Max 10飛機、25架787Dreamliner客機、20架777-9廣體客機，以及另外8架777X貨機。

彭博新聞指出，川普政府祭出對等關稅威逼貿易夥伴縮減貿易失衡、提振美國製造，南韓成為最新與美國飛機製造商簽署飛機採購協議的國家。這些飛機合約，包括新訂單、追加訂單以及潛在訂單，已幫助波音在今年的銷售量超越歐洲競爭同業空中巴士（Airbus）。

此次交易完成後，大韓航空今年的波音訂單總數將超過150架，幾乎是韓航現有美國製飛機機隊數量的兩倍。最終這批訂單的波音飛機購買總數將達175架。

關稅 川普 波音 飛機 大韓航空

川普會李在明之前發文劍指尹錫悅案「清洗或革命」 後稱誤會一場

不怕變淪澤倫斯基第二 李在明：我熟讀川普「交易的藝術」

川普盼今年再見金正恩 讚李在明「偉大領導人」

「美中經貿關係進步很多」 川普：最快今年訪中

華爾街日報：陸商務部副部長李成鋼本周赴美續談貿易協議

華爾街日報報導，中國大陸首席談判代表何立峰的高級助理，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，將於本周晚些時候與美國貿...

盧特尼克：日本對美5,500億美元投資協議本周定案

美國商務部長盧特尼克表示，美方本周將就日本在美投資5,500億美元宣布具體內容，日本首席貿易代表據報導也將訪問華府，敲定...

波音又拿下大單！李在明會川普後 大韓航空將買逾百架飛機

南韓總統李在明周一（25日）在白宮會晤美國總統川普之後，大韓航空公司宣布計劃向波音公司（Boeing）採購逾100架飛機...

南韓企業承諾在美投資1,500億美元 現代汽車加碼投資

南韓總統李在明和美國總統川普舉行峰會，討論如何擴大經濟合作之際，南韓業者也承諾將在美國投資1,500億美元。

川普喊話 華府對磁鐵問題比北京有「更多」籌碼

美國總統川普周一（25日）表示，在貿易問題上，比起中國對美國，美國對中國擁有更多的籌碼，並指出飛機零件是華府可以用來對抗...

川普怒了重批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

美國總統川普25日在真實社群發文，誓言對徵收數位稅的國家徵收「巨額」新關稅，並實施晶片出口限制。

