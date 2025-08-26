南韓企業承諾在美投資1,500億美元 現代汽車加碼投資

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子會長李在鎔（左）、SK集團會長崔泰源（右）和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，25日出席在美韓企業領袖圓桌會議。歐新社
南韓總統李在明和美國總統川普舉行峰會，討論如何擴大經濟合作之際，南韓業者也承諾將在美國投資1,500億美元。

南韓經濟人聯合會（FKI）會長柳津周一在一場由兩國企業領袖參加的圓桌會議上，代表南韓企業宣布了這筆合計投資承諾。

與會者包括三星電子會長李在鎔、美國商務部長盧特尼克和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等兩國企業領袖與高層官員。

現代汽車周二也宣布，將把在美國到2028年的投資金額提高至260億美元，涵蓋汽車、鋼鐵和機器人製造。

現代集團周二在新聞稿中表示，這項為期四年的投資計畫，較3月公布的210億美元再加碼50億美元。投資內容包括在路易斯安那州興建一座新鋼廠、擴大汽車產能，以及興建一座年產3萬台的機器人工廠，共計可新增2萬5,000個就業機會。

隨著南韓總統李在明訪美，多家南韓企業同步宣布新計畫，包括大韓航空承諾向波音採購逾100架客機，總值362億美元；南韓天然氣公司則表示將擴大採購液化天然氣（LNG）。

美韓上個月貿易協議中所定的南韓貨品15%關稅維持不變，免於美國總統川普原先威脅25%的更高稅率。協議的一部分還包括，南韓政府承諾在美國投資3,500億美元，其中1,500億美元將用於振興美國造船業。

