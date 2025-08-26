快訊

川普喊話 華府對磁鐵問題比北京有「更多」籌碼

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普周一（25日）表示，在貿易問題上，比起中國對美國，美國對中國擁有更多的籌碼，並指出飛機零件是華府可以用來對抗北京稀土限制的關鍵品項。

川普說，「我們掌握的牌比他們更多、更好」，「如果我打出這些牌，將會摧毀中國。但我不會打這些牌」。

川普同時稱讚中國「有智慧地」辨識出稀土是重要產業的關鍵成分，並迅速行動以建立在稀土開採與加工領域的壟斷地位。

川普表示，「我們現在也非常重視磁鐵領域，不過是出於國家安全的考量」，「但我們有一個強而有力的籌碼，那就是飛機零件，還有許多波音飛機」。

川普提到，中國大陸原本有200架飛機因為美國不提供波音零件而無法飛行，其中部分原因是北京的磁鐵政策。但是「我把所有零件都送給他們，讓他們的飛機能飛」，川普說，「我本可以扣住那些零件，但我沒有那麼做，因為看在交情份上。他們的飛機現在都能飛了」。

川普還說與中國大陸國家主席習近平預期將在中國大陸會面，重申與習近平「關係很好」，而且「最近有通話」。他說：「在某個時間點，可能是今年內或不久之後，我們會去中國。」

川普表示，美國與北京的談判，最終的最大籌碼就是關稅。他說，「如果我們想對中國加徵100%、甚至200%的關稅，那我們就不會再和他們做任何生意。你知道嗎？即使這樣也沒關係」，「但就磁鐵的情況，我們對他們擁有極大的影響力，但他們對我們也有一些力量」。

