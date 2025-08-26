聽新聞
川普怒了重批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口
美國總統川普25日在真實社群發文，誓言對徵收數位稅的國家徵收「巨額」新關稅，並實施晶片出口限制。
川普寫道，他身為美國總統，將挺身對抗攻擊卓越美國科技公司的國家，並指出：「數位稅、數位服務法以及數位市場規範，都是為了傷害或歧視美國科技公司而設計，且荒謬地對中國最大的科技公司完全放行。這必須結束，而且立刻結束！」
川普表示，「憑藉這個真相，我向所有實施數位稅、立法、規則或規範的國家發出警告，除非撤銷這些歧視性措施，否則我身為美國總統，將對該國出口至美國的商品徵收巨額的額外關稅，並對我們高度保護的技術和晶片實施出口限制。」
川普強調：「美國，以及美國科技公司，不再是世界的『搖錢樹』或『門墊』。要尊重美國及我們卓越的科技公司，否則請自行承擔後果！」
