川普怒了重批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令後向媒體發表講話。法新社
美國總統川普25日在真實社群發文，誓言對徵收數位稅的國家徵收「巨額」新關稅，並實施晶片出口限制。

川普寫道，他身為美國總統，將挺身對抗攻擊卓越美國科技公司的國家，並指出：「數位稅、數位服務法以及數位市場規範，都是為了傷害或歧視美國科技公司而設計，且荒謬地對中國最大的科技公司完全放行。這必須結束，而且立刻結束！」

川普表示，「憑藉這個真相，我向所有實施數位稅、立法、規則或規範的國家發出警告，除非撤銷這些歧視性措施，否則我身為美國總統，將對該國出口至美國的商品徵收巨額的額外關稅，並對我們高度保護的技術和晶片實施出口限制。」

川普強調：「美國，以及美國科技公司，不再是世界的『搖錢樹』或『門墊』。要尊重美國及我們卓越的科技公司，否則請自行承擔後果！」

川普喊話 華府對磁鐵問題比北京有「更多」籌碼

美國總統川普周一（25日）表示，在貿易問題上，比起中國對美國，美國對中國擁有更多的籌碼，並指出飛機零件是華府可以用來對抗...

波音又拿下大單！李在明會川普後 大韓航空將買逾百架飛機

南韓總統李在明周一（25日）在白宮會晤美國總統川普之後，大韓航空公司宣布計劃向波音公司（Boeing）採購逾100架飛機...

南韓企業承諾在美投資1,500億美元 現代汽車加碼投資

南韓總統李在明和美國總統川普舉行峰會，討論如何擴大經濟合作之際，南韓業者也承諾將在美國投資1,500億美元。

不滿美科技企業被課數位稅 川普：擬課額外關稅反擊

美國總統川普25日表示，他擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業...

「美中經貿關係進步很多」 川普：最快今年訪中

美國總統川普25日表示，中國國家主席習近平希望他訪問中國，他預計今年或明年初訪中；川普表示，美中關係很重要，認為兩國的關...

